XPeng vendra son robot humanoïde IRON au prix d'une voiture électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
XPeng a profité de son AI Day de Canton pour préciser les ambitions de son robot humanoïde IRON. La production en série démarre en janvier, les premières ventes suivront au printemps 2027, et le co-président Brian Gu annonce un tarif aligné sur celui d'une voiture électrique de la marque. Les tâches ménagères, elles, attendront encore un peu.
Le robot a été présenté à Canton lors du grand rendez-vous annuel du constructeur chinois, où il a marché seul sur scène avant de prononcer un discours en deux langues. La ligne d'assemblage automatisée doit sortir ses premiers exemplaires de série dès janvier, à raison d'une unité toutes les deux minutes et demie, et XPeng fera d'abord travailler IRON dans ses propres concessions au premier trimestre 2027, le temps de l'entraîner au contact du public. La vente aux entreprises suivra au deuxième trimestre, avec, d'après la marque, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires écoulés dès la première année.
Interrogé sur Bloomberg TV, Brian Gu a confirmé qu'IRON serait vendu au même prix qu'une voiture électrique de la marque. Comptez donc grosso modo entre 15 000 et 40 000 euros si on se fie aux tarifs pratiqués en Chine, auxquels devraient s'ajouter des abonnements logiciels pour débloquer certaines compétences. Le robot embarque une batterie à l'état solide et les mêmes puces Turing que les voitures du constructeur, qui partage ses algorithmes entre ses modèles électriques, son futur robotaxi et ses humanoïdes. Gu assure au passage qu'il sera bien plus simple de gagner de l'argent avec la robotique qu'avec l'automobile, un secteur laminé par la guerre des prix chinoise.
Pour les particuliers par contre, il faudra patienter. Brian Gu explique auprès de CNBC qu'un déploiement dans les foyers ne sera envisagé qu'un à deux ans après un lancement commercial réussi, le temps de garantir qu'IRON peut évoluer sans danger autour des enfants, des personnes âgées et des animaux. Autant dire pas avant 2029 dans le meilleur des cas. La division robotique de XPeng a quand même levé 900 millions de dollars cet été, pour une valorisation de 6,3 milliards, alors que l'action du groupe a perdu plus de la moitié de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année.
Un robot au prix d'une voiture, qui commencera sa carrière en accueillant les clients dans les concessions de la marque, on est encore loin du majordome qui plie le linge. Le calendrier industriel, lui, est plutôt crédible, XPeng sait produire en masse et la Chine pousse très fort sur les humanoïdes. Mais entre une démonstration bien réglée sur scène et un robot capable de vider un lave-vaisselle sans casser la moitié du service, il y a un gouffre que personne n'a encore franchi. On jugera quand les premiers exemplaires sortiront vraiment de l'usine et feront la vaisselle chez moi.
Pour rester dans l'humanoïde, cet article sur le robot humanoïde de Meta vaut le détour, et suivez-nous sur YouTube pour voir ces machines en action.
Un calendrier très serré
Le robot a été présenté à Canton lors du grand rendez-vous annuel du constructeur chinois, où il a marché seul sur scène avant de prononcer un discours en deux langues. La ligne d'assemblage automatisée doit sortir ses premiers exemplaires de série dès janvier, à raison d'une unité toutes les deux minutes et demie, et XPeng fera d'abord travailler IRON dans ses propres concessions au premier trimestre 2027, le temps de l'entraîner au contact du public. La vente aux entreprises suivra au deuxième trimestre, avec, d'après la marque, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires écoulés dès la première année.
Le prix d'une voiture électrique
Interrogé sur Bloomberg TV, Brian Gu a confirmé qu'IRON serait vendu au même prix qu'une voiture électrique de la marque. Comptez donc grosso modo entre 15 000 et 40 000 euros si on se fie aux tarifs pratiqués en Chine, auxquels devraient s'ajouter des abonnements logiciels pour débloquer certaines compétences. Le robot embarque une batterie à l'état solide et les mêmes puces Turing que les voitures du constructeur, qui partage ses algorithmes entre ses modèles électriques, son futur robotaxi et ses humanoïdes. Gu assure au passage qu'il sera bien plus simple de gagner de l'argent avec la robotique qu'avec l'automobile, un secteur laminé par la guerre des prix chinoise.
Le ménage attendra
Pour les particuliers par contre, il faudra patienter. Brian Gu explique auprès de CNBC qu'un déploiement dans les foyers ne sera envisagé qu'un à deux ans après un lancement commercial réussi, le temps de garantir qu'IRON peut évoluer sans danger autour des enfants, des personnes âgées et des animaux. Autant dire pas avant 2029 dans le meilleur des cas. La division robotique de XPeng a quand même levé 900 millions de dollars cet été, pour une valorisation de 6,3 milliards, alors que l'action du groupe a perdu plus de la moitié de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année.
On en dit quoi ?
Un robot au prix d'une voiture, qui commencera sa carrière en accueillant les clients dans les concessions de la marque, on est encore loin du majordome qui plie le linge. Le calendrier industriel, lui, est plutôt crédible, XPeng sait produire en masse et la Chine pousse très fort sur les humanoïdes. Mais entre une démonstration bien réglée sur scène et un robot capable de vider un lave-vaisselle sans casser la moitié du service, il y a un gouffre que personne n'a encore franchi. On jugera quand les premiers exemplaires sortiront vraiment de l'usine et feront la vaisselle chez moi.
Pour rester dans l'humanoïde, cet article sur le robot humanoïde de Meta vaut le détour, et suivez-nous sur YouTube pour voir ces machines en action.