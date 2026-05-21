Carbon enterre son projet de giga-usine solaire à Fos-sur-Mer

On en dit quoi ?



L'Europe répète depuis des années qu'elle veut sa souveraineté industrielle, et puis quand un industriel se lance vraiment, elle légifère dans l'autre sens. Carbon a fait le pari de croire aux discours, et s'est retrouvé seul face à la Chine. Le pire, c'est que le scénario était connu d'avance : sans préférence européenne, une usine de panneaux solaires en France ne tient pas. Bruxelles avait la main pour avancer, elle a choisi d'attendre, une fois encore.