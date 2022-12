De l'audio en tâche de fond et des enregistrements en réalité mixte pour le Meta Quest Pro

Mise à jour v47 : lecture audio en tâche de fond et enregistrements en Réalité Mixte

Fonctionnalités expérimentales

Des nouveautés pour toute la gamme

Cette nouvelle itération numéroté v47 comprend quelques nouvelles focntionanlités dédiées au Meta Quest Pro et permet ainsi de. Pour en profiter, il faudra se rendre dans la sectiondes réglages. La nouvelle version du logiciel permet également. Pour cela, il suffira d'appuyer sur le bouton dédié (avec l'ancien logo Oculus) afin de déployer la Quick Action Bar et de lancer l'enregistrement. On notera que Meta utilise un Mac pour sa vidéo de présentation de la fonctionnalité., avec la possibilité de changer plus simplement l'apparence de l'avatar au sein d'Horizon Home, un miroir virtuel afin de vérifier votre look en temps réel, ainsi que des améliorations pour les applications dédiées sur smartphone, comme les listes de souhaits que l'on pourra partager avec ses contacts, ainsi que de nouveaux widgets (par exemple pour vérifier rapidement le niveau de batterie du casque et des contrôleurs, ou encore pour lancer rapidement une diffusion). Pour rappel, le Meta Quest Pro doté d'une puce Qualcomm Snapdragon XR2+ épaulée par 12 Go de RAM (Snapdragon XR2 et 6 Go de RAM pour le Quest 2) et un affichage en 1 920 x 1 800 pixels par œil