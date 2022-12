John Carmack quitte Meta, une firme qui "s'auto-sabote et gâche les efforts"

John Carmack, une légende chez Oculus

Un départ après 10 ans chez Meta

s'auto-sabote et gâche les efforts

fatigué de combattre

la réalité virtuelle peut apporter de grandes choses aux utilisateurs, et qu'aucune entreprise n'est mieux placée pour le faire que Meta.

Il est impossible d'imaginer l'impact que vous avez eu sur notre travail et sur l'industrie dans son ensemble.

La rédaction vous conseille : Pour Bruxelles, Meta / Facebook ne respecte pas les règles de concurrence

Pour rappel, le développeur à l'origine des moteurs graphiques de titres de légende comme Doom et Quake, qu'il avait fondée avec John Romero, Tom Hall et Adrian Carmack,. L'homme avait ensuite conservé son poste lors du rachat d'Oculus par Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars, avant de réduire la voilure et de prendre le poste de consultant directeur technique en 2019, concentrant alors ses efforts sur les travaux portant sur l'intelligence générale artificielle (ou AGI, pour Artificial General Intelligence), une IA conçue pour être capable de réaliser des tâches variées, à la manière d'un esprit humain. En août 2022, John Carmarck fonde sa propre startup Keen Technologies, une firme développant également des systèmes d'intelligence générale artificielle.John Carmack a annoncé son départ de chez Meta avant de publier sur Twitter le contenu d'un billet interne qui avait, en partie, fuité sur le net.(un gros succès sur le marché de la VR),, ajoutant qu'il estmais qu'il pense toujours queLe directeur technique actuelle de la division Reality Labs, Andrew Bosworth, s'est également fendu d'un tweet évoquant le départ de John Carmack.Gageons que nous n'avons pas fini d'entendre parler de John Carmack, ainsi que de Keen Technologies.