Le jeu d'horreur The Medium débarquera sur Mac cet été

Le jeu The Medium arrive sur les Mac Apple Silicon

Les Mac Intel mis à l'écart

Cette rencontre avec les médias à laquelle étaient également conviés quelques développeurs montre. Les participants ont pu mettre leurs mains sur plusieurs titres, dont le prochain Call of Duty Warzone Mobile sur des iPhone 14 Pro Max, ou encore Lego Starwars : Castaways, Run Legends et Honkaii Star Rail. L'évènement a également été l'occasion pour Apple de montrer. Si le titre de la Bloober Team (Observer, Layers of Fear 1 et 2, Blair Witch) n'a pas disposé du budget alloué habituellement à un AAA, il avait tout de même servi à mettre en avant les possibilités des consoles Xbox Series X et S ainsi que du Game Pass de Microsoft lors de sa sortie en 2021.Après Resident Evil Village , le Mac va donc à nouveau être le terrain de jeu d'un titre d'horreur, plusieurs années après les consoles et le PC. Si les joueurs sur Mac doivent se contenter de titres qui ne sont pas de première jeunesse, il ne faudra pas bouder notre plaisir tant le catalogue est malheureusement restreint sur notre plateforme de prédilection (les possesseurs de Mac Intel ne seront toutefois pas de la fête). De plus, le titre qui alterne des scènes entre deux réalités et soigne sa narration semble tourner correctement en 4K sur un Mac mini M2 grâce à Metal 3 et Metal FX (une technologie de super-échantillonnage, à l'image des technologie DLSS de Nvidia et FidelityFX Super Resolution chez AMD) et. Apple n'a malheureusement pas profité de son évènement pour donner des nouvelles de No Man's Sky, autre titre d'importance attendu sur Mac et présenté lors de la dernière WWDC.Ilne reste plus qu'à espérer que Resident Evil Village et The Medium soient bien accueillis par les joueurs sur Mac afin que les développeurs s'intéressent davantage à notre plateforme., et non plusieurs mois, voire années, après la bataille, réduisant l'intérêt et l'éventuel succès commercial (de nombreux joueurs intéressés par ce genre de titres s'y étant déjà adonnés sur d'autres plateformes).