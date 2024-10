Analogue 3D : oubliez la PS5 Pro, la Nintendo 64 revient !

La Nintendo 64 en mieux

La version blanche est magnifique

Une console signée Analogue, référence du rétrogaming

Une compatibilité mondiale

region-free

La manette 8BitDo en option

Une mise à niveau 4K pour un rendu fidèle à l’original

Original Display Modes

scanlines

Précommandes et disponibilité

L’Analogue 3D est donc attendue pour le premier trimestre 2025. Elle reprend le design iconique de la Nintendo 64 et s’appuie sur la technologie FPGA (Field Programmable Gate Array) pour recréer fidèlement le fonctionnement de la N64 originale. Contrairement aux émulateurs logiciels souvent critiqués pour leur manque de précision,Cette précision technique repose sur un FPGA surpuissant, l’Altera Cyclone 10GX, qui surpasserait de loin les capacités des précédents appareils d’Analogue.L’Analogue 3D est développée par la société Analogue, reconnue pour ses consoles rétro haut de gamme qui recréent fidèlement les expériences de jeu des anciennes générations. Fondée par Christopher Taber, Analogue s’est fait une place dans le monde du rétrogaming en proposant des machines basées sur la technologie FPGA, permettant une compatibilité parfaite avec les cartouches originales des consoles classiques comme la NES, la SNES et la Game Boy. Avec l’Analogue 3D,et apporte son expertise à une nouvelle génération de joueurs et de collectionneurs.L’Analogue 3D est conçue pour fonctionner avec des cartouches issues de toutes les régions du monde (). Elle est équipée de ports pour les manettes d’origine et de connexions modernes, comme le Bluetooth et le Wi-Fi, permettant d’utiliser des contrôleurs plus récents. Son nouveau système d’exploitation, le 3DOS, offre également des fonctionnalités modernes comme la sauvegarde rapide et la capture d’écran. De plus,L’un des points forts de cette console est sa capacité à restituer les jeux N64 en 4K, tout en reproduisant le rendu des téléviseurs CRT de l’époque. Analogue a développé un upscaler sur mesure pour offrir des modes d’affichage fidèles, appelés(ODMs).avec une reproduction des couleurs et un effetpour une expérience plus authentique.Les précommandes pour l’Analogue 3D ouvriront le 21 octobre 2024, et la console sera proposée au prix de 249,99 $ , avec une sortie prévue début 2025.