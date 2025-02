Nintendo : les ventes s'écroulent en attendant la Switch 2

Un recul marqué des performances financières

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros

La Switch 2, un enjeu crucial pour Nintendo

Les résultats en berne de Nintendo reflètent une période de transition délicate avant l’arrivée de la Switch 2. Le pari est risqué : si la nouvelle console convainc les joueurs, Nintendo pourrait rebondir et poursuivre son hégémonie dans le jeu vidéo. Dans le cas contraire, la firme japonaise pourrait connaître un tournant plus complexe dans les années à venir. Réponse dès avril avec la présentation officielle de la Switch 2.

Les estimations sont désormais en chute libre ! Nintendo prévoit désormaispour son exercice fiscal en cours (qui doit s’achever en mars 2025) atteignant 280 milliards de yens (1,75 milliard d’euros)., à 1 190 milliards de yens.. Les chiffres du troisième trimestre 2024 (octobre-décembre) ont été inférieurs aux attentes, en raison d’une comparaison défavorable avec l’année précédente, marquée par le succès deet du film, sortie en mars 2017, qui a pourtant connu un succès phénoménal avec plus de 146 millions d’unités vendues., et les joueurs attendent désormais son successeur. Ils n'ontd'acheter la 1ère génération vieillissante alors que le lancement de la nouvelle a été officialisé pour le premier semestre 2025 Dévoilée brièvement en janvier 2025, elle reprend le concept hybride de sa grande soeur, avec un écran plus grand, un support amovible plus large, et la conservation des manettes Joy-Con.Le succès de la Switch 2 sera déterminant pour relancer la dynamique des ventes de consoles et de jeux, qui représentent. Conscient de la nécessité de diversifier ses revenus, le Japonais a intensifié ces dernières années ses initiatives hors du secteur des jeux vidéo, avec notamment des magasins dédiés vendant des produits dérivés, desdans les parcs Universal Studios au Japon et aux États-Unis ou encore l'à Kyoto en octobre 2024, retraçant ses 130 ans d’histoire