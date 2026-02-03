La Switch devient la console Nintendo la plus vendue de tous les temps

On en dit quoi ?



Huit ans après sa sortie, la Switch aura donc clairement réussi son pari. Passer devant la DS, c'était loin d'être gagné, et surtout sans jamais avoir eu de vraie baisse de prix. Les chiffres de ventes de jeux sont d'ailleurs tout aussi dingues. Allez, du coup, petite question : vous avez quoi comme console à la maison, vous ?