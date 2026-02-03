La Switch devient la console Nintendo la plus vendue de tous les temps
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo a confirmé que la Switch a dépassé la DS avec 155,37 millions d'unités écoulées. La console hybride, lancée en 2017, s'installe donc au sommet du classement maison, mais la PS2 est toujours hors d'atteinte avec des ventes hors normes.
C'est dans ses résultats financiers publiés aujourd'hui que Nintendo a officialisé la chose. La Switch, toutes versions confondues, s'est écoulée à 155,37 millions d'exemplaires dans le monde. La DS, qui tenait la première place depuis des années avec ses 154,02 millions d'unités, passe donc au second rang. L'écart s'est joué pendant les fêtes de fin d'année, où Nintendo a vendu 1,36 million de Switch supplémentaires. Au dernier pointage, les deux consoles n'étaient séparées que de 10 000 unités. Autant dire que c'était une question de semaines avant que la Switch ne récupère sa couronne.
Si la Switch est bien la console Nintendo numéro un, elle ne détrône pas la PlayStation 2 de Sony, qui trône toujours au sommet du classement mondial avec plus de 160 millions d'exemplaires vendus. Sony a d'ailleurs revu ce chiffre à la hausse fin 2024, ce qui complique un peu la tâche de Nintendo. L'entreprise devrait encore écouler quelques centaines de milliers de Switch d'ici la fin de son exercice fiscal en avril, mais on est quand même encore loin des 160 millions de la PS2. Il faudrait un petit miracle pour combler l'écart.
La Switch ne se contente pas de vendre des consoles. Côté jeux, on parle de 1,5 milliard de titres écoulés depuis 2017. Mario Kart 8 Deluxe reste le roi incontesté avec 70 millions de copies, suivi par Animal Crossing: New Horizons à 49 millions et Super Smash Bros. Ultimate à 37 millions. Et la machine continue de recevoir des jeux : Pokémon Legends: Z-A a déjà dépassé les 8 millions de ventes. En parallèle, la Switch 2, lancée en juin 2025 à 469 euros, a déjà atteint 17,37 millions d'unités. Son lancement avait été fulgurant avec 3,5 millions de consoles vendues en quatre jours, un record pour Nintendo.
Huit ans après sa sortie, la Switch aura donc clairement réussi son pari. Passer devant la DS, c'était loin d'être gagné, et surtout sans jamais avoir eu de vraie baisse de prix. Les chiffres de ventes de jeux sont d'ailleurs tout aussi dingues. Allez, du coup, petite question : vous avez quoi comme console à la maison, vous ?
