Grève chez Ubisoft : 1 200 salariés mobilisés

On en dit quoi ?



Ubisoft traverse une sale période, et cette grève le montre bien. On parle quand même d'un éditeur qui a perdu un milliard d'euros, qui annule des jeux très attendus, et qui demande à ses salariés de revenir au bureau cinq jours par semaine en guise de solution. La comparaison avec France Télécom est peut-être un peu violente, mais elle dit quelque chose sur l'état d'esprit du moment. Quand 60 % de vos salariés parisiens menacent de partir si on leur impose le présentiel, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Au passage, le problème d'Ubisoft, ce n'est pas que le télétravail : c'est aussi qu'il faut refaire de bons jeux.