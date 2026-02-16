Recalbox 10 arrive avec le support du Steam Deck et une grosse refonte de l'interface
Recalbox passe en version 10 avec le support complet du Steam Deck LCD et OLED, du Raspberry Pi 5 et de nouveaux systèmes émulés dont la GameCube, la Wii et la Xbox originale. La distribution rétrogaming open-source française, qui a plus de dix ans d'existence, ajoute aussi une interface entièrement repensée pour gérer plus de 150 systèmes. Le tout est gratuit et disponible dès maintenant.
La grosse nouveauté de cette version, c'est bien sûr le support du Steam Deck. Les versions LCD et OLED sont prises en charge, avec la gestion du son, de la luminosité et du mode veille directement dans Recalbox. Pas besoin de sortir du système pour changer un réglage. Un support expérimental est aussi proposé pour l'Asus ROG Ally et la Lenovo Legion Go. Côté Raspberry Pi, le Pi 5 (2 Go de RAM minimum) et le Pi 500 sont compatibles, avec des performances optimisées pour cette génération. Le support PC a été étendu aux configurations récentes, et les boîtiers Retroflag ou Argon One v3 sont aussi de la partie.
Sur PC et Steam Deck, la Xbox originale fait son apparition (enfin). Sur Raspberry Pi 5 avec 4 Go de RAM, on a droit à la GameCube, la Wii, la Nintendo DS et la Model 3 de Sega. Les émulateurs MAME et FBNeo tournent mieux sur Pi 5. L'interface a été entièrement revue pour absorber les plus de 150 systèmes gérés par Recalbox : changement rapide de console avec les gâchettes L et R, nouveau gestionnaire de textures, logos redessinés et un gestionnaire de thèmes avec installation en deux clics. Et puis il y a One Game, One ROM, qui regroupe automatiquement les différentes versions d'un même jeu par région. Fini les doublons qui traînent dans vos listes (c'était l'enfer).
Pour ceux qui ne jurent que par l'écran cathodique, cette version a de quoi faire plaisir. Le RGB Dual 2 gère la Péritel, le RCA, le VGA et le Mini Jack, le RGB JAMMA 2 permet de redonner vie à vos bornes d'arcade, et le GunCon 2 est pris en charge en 15 kHz. Les trackballs et les spinners (Taito, Baolian ou DIY Arduino) sont aussi désormais compatibles. Une option "Priorité au HDMI" permet aussi de brancher un écran moderne sans tout débrancher. Notez aussi que le multitap s'active désormais automatiquement sur Super Nintendo, PlayStation et Saturn dès qu'une troisième manette est détectée, et les vibrations fonctionnent sur les systèmes qui les gèrent, ce qui est bien sympa.
J'adore Recalbox, j'y ai passé des nuits entières, que ça soit pour monter le hardware, configurer le système aux petits oignons, ou tout simplement jouer (en particulier aux jeux de la Neo-geo !). Plus de 10 ans d'existence pour un projet open-source porté par des Français, c'est quand même sympa non ?
