Ayaneo suspend les ventes de sa console portable Next 2, la mémoire coûte trop cher
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois Ayaneo vient de geler les précommandes de sa console portable haut de gamme sous Windows. Le coupable : la flambée des prix de la RAM et du stockage, les datacenters et l'IA ayant fait exploser la demande en puces mémoire.
La Next 2 a été dévoilée en décembre 2025 et lancée en précommande sur Indiegogo en février, elle embarque une puce AMD Ryzen AI Max 385 ou Max Plus 395, un écran OLED de 9,06 pouces à 165 Hz, et des configurations particulièrement solides, qui vont de 32 à 128 Go de RAM avec 1 à 2 To de stockage. Le tout pèse 1,4 kg et embarque une batterie de 116 Wh, soit bien plus que la ROG Ally X d'Asus et ses 80 Wh. Les tarifs, eux, donnaient déjà le tournis : de 1 999 dollars pour le modèle de base à 4 299 dollars pour la version la plus équipée.
Sauf que depuis le Nouvel An chinois, les fournisseurs de composants mémoire ont revu leurs tarifs à la hausse. Et pas qu'un peu. Ayaneo parle de prix
La raison est connue : les géants du cloud comme Microsoft, Google ou Amazon aspirent la quasi-totalité de la production de puces mémoire pour leurs infrastructures IA. Les datacenters absorberaient désormais 70 % de la production mondiale, et SK Hynix prévoit que la pénurie durera au moins jusqu'à fin 2027.
Si vous avez déjà précommandé, pas de panique, les précommandes déjà validées seront bien livrées, et el SAV fonctionnera comme prévu, si besoin. Seules les nouvelles commandes sont en pause, le temps que les prix de la mémoire deviennent à nouveau acceptables.
Visiblement, l'IA ne se contente pas de générer des images ou de répondre à nos questions, elle commence aussi à rendre certains produits tech invendables. Ayaneo n'est qu'un petit acteur face aux mastodontes qui raflent la mémoire disponible, et on imagine bien que d'autres constructeurs de PC portables ou de consoles vont aussi en prendre plein la tronche dans les mois qui viennent. Croisons les doigts pour que ça se calme avant que la Steam Deck ne prenne le même chemin.
Une machine de guerre sous Strix Halo
La Next 2 a été dévoilée en décembre 2025 et lancée en précommande sur Indiegogo en février, elle embarque une puce AMD Ryzen AI Max 385 ou Max Plus 395, un écran OLED de 9,06 pouces à 165 Hz, et des configurations particulièrement solides, qui vont de 32 à 128 Go de RAM avec 1 à 2 To de stockage. Le tout pèse 1,4 kg et embarque une batterie de 116 Wh, soit bien plus que la ROG Ally X d'Asus et ses 80 Wh. Les tarifs, eux, donnaient déjà le tournis : de 1 999 dollars pour le modèle de base à 4 299 dollars pour la version la plus équipée.
Quand l'IA fait grimper la note
Sauf que depuis le Nouvel An chinois, les fournisseurs de composants mémoire ont revu leurs tarifs à la hausse. Et pas qu'un peu. Ayaneo parle de prix
plusieurs fois supérieursà ce qui était prévu avant les fêtes. La marque, qui avait déjà accepté de vendre à perte sur les premières unités, se retrouve avec un coût de fabrication qui a pratiquement doublé par rapport à l'objectif initial. Trop, même pour un produit de niche. D'après TrendForce, les prix de la DRAM ont bondi de 90 à 95 % sur le premier trimestre 2026, et la NAND Flash de 55 à 60 %.
La raison est connue : les géants du cloud comme Microsoft, Google ou Amazon aspirent la quasi-totalité de la production de puces mémoire pour leurs infrastructures IA. Les datacenters absorberaient désormais 70 % de la production mondiale, et SK Hynix prévoit que la pénurie durera au moins jusqu'à fin 2027.
Pas une annulation, mais un gros coup de frein
Si vous avez déjà précommandé, pas de panique, les précommandes déjà validées seront bien livrées, et el SAV fonctionnera comme prévu, si besoin. Seules les nouvelles commandes sont en pause, le temps que les prix de la mémoire deviennent à nouveau acceptables.
On en dit quoi ?
Visiblement, l'IA ne se contente pas de générer des images ou de répondre à nos questions, elle commence aussi à rendre certains produits tech invendables. Ayaneo n'est qu'un petit acteur face aux mastodontes qui raflent la mémoire disponible, et on imagine bien que d'autres constructeurs de PC portables ou de consoles vont aussi en prendre plein la tronche dans les mois qui viennent. Croisons les doigts pour que ça se calme avant que la Steam Deck ne prenne le même chemin.