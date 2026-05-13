Sega enterre son Super Game, le projet AAA mondial parti en fumée

On en dit quoi ?



On a quand même un peu l'impression que Sega s'est encore raconté une grande histoire qu'il n'a pas réussi à finir. Cinq ans à promettre la lune aux investisseurs, des millions engloutis en R&D, et au bout du compte un communiqué de trois lignes glissé entre deux slides de résultats financiers. C'est presque devenu une tradition chez Sega, qui depuis la mort de la Dreamcast collectionne les projets ambitieux abandonnés en route. Le recentrage sur les jeux solo et les reboots est sans doute le bon choix, parce que c'est là que Sega excelle vraiment.