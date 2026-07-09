Mario Kart Tour s'éteint le 30 septembre
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo vient de sonner la fin de partie pour Mario Kart Tour. Le jeu de course sur mobile fermera ses serveurs le 30 septembre 2026, sept ans presque jour pour jour après un lancement record. Et comme il n'existe aucun mode hors-ligne, contrairement à Animal Crossing Pocket Camp, tout ce que vous y avez accumulé partira purement et simplement à la benne.
Difficile de faire plus gros départ. Sorti en septembre 2019 sur iPhone et Android, Mario Kart Tour avait signé le lancement mobile le plus rapide de l'histoire de Nintendo, avec 90 millions de téléchargements dès la première semaine et près de 124 millions au bout d'un mois. Le jeu a fini par dépasser les 200 millions de téléchargements et autant de dollars de revenus, porté par un modèle gratuit bourré de mécaniques gacha, ces tirages au sort payants façon loot box qui lui ont valu pas mal de critiques. Sauf que la belle époque était déjà loin, puisque le titre dormait en mode maintenance depuis fin 2023, sans le moindre nouveau circuit ni personnage.
Nintendo n'a pas coupé le courant d'un coup, mais organise plutôt une extinction progressive. La vente des rubis, la monnaie premium du jeu, s'est arrêtée dès le 7 juillet, et les renouvellements automatiques du Pass Or, l'abonnement mensuel facturé 5,49 euros, ont été coupés dans la foulée. Petit geste de consolation, à partir du 4 août ce fameux Pass Or sera même offert à tout le monde jusqu'à la fermeture, et les rubis déjà achetés resteront dépensables jusqu'au bout. Une fois les serveurs débranchés le 30 septembre, le jeu deviendra par contre totalement injouable, et là aucune sauvegarde locale ne viendra rattraper le coup.
Cet arrêt ne veut pas dire que Nintendo quitte le mobile, loin de là, puisque Super Mario Run et Fire Emblem Heroes tournent toujours et que le studio a lancé Pictonico il y a peu. La vérité, c'est que toute l'énergie autour du kart est passée sur Mario Kart World, le nouvel épisode de la Switch 2 qui a déjà séduit près de dix millions de joueurs et continue de recevoir des mises à jour gratuites. Entre un gacha mobile essoufflé et un gros jeu console qui cartonne, le choix de Nintendo était vite vu.
Voir un jeu auquel des millions de gens ont joué, et parfois payé, s'évaporer d'un coup sans même une version hors-ligne, ça pique un peu. C'est le rappel franchement brutal que sur mobile, vous ne possédez rien, vous louez. Et Nintendo, lui, préfère clairement vous vendre Mario Kart World sur Switch 2.
La fin d'un sacré carton mobile
Difficile de faire plus gros départ. Sorti en septembre 2019 sur iPhone et Android, Mario Kart Tour avait signé le lancement mobile le plus rapide de l'histoire de Nintendo, avec 90 millions de téléchargements dès la première semaine et près de 124 millions au bout d'un mois. Le jeu a fini par dépasser les 200 millions de téléchargements et autant de dollars de revenus, porté par un modèle gratuit bourré de mécaniques gacha, ces tirages au sort payants façon loot box qui lui ont valu pas mal de critiques. Sauf que la belle époque était déjà loin, puisque le titre dormait en mode maintenance depuis fin 2023, sans le moindre nouveau circuit ni personnage.
Un arrêt déjà bien enclenché
Nintendo n'a pas coupé le courant d'un coup, mais organise plutôt une extinction progressive. La vente des rubis, la monnaie premium du jeu, s'est arrêtée dès le 7 juillet, et les renouvellements automatiques du Pass Or, l'abonnement mensuel facturé 5,49 euros, ont été coupés dans la foulée. Petit geste de consolation, à partir du 4 août ce fameux Pass Or sera même offert à tout le monde jusqu'à la fermeture, et les rubis déjà achetés resteront dépensables jusqu'au bout. Une fois les serveurs débranchés le 30 septembre, le jeu deviendra par contre totalement injouable, et là aucune sauvegarde locale ne viendra rattraper le coup.
Nintendo garde un pied sur mobile, le cœur sur Switch 2
Cet arrêt ne veut pas dire que Nintendo quitte le mobile, loin de là, puisque Super Mario Run et Fire Emblem Heroes tournent toujours et que le studio a lancé Pictonico il y a peu. La vérité, c'est que toute l'énergie autour du kart est passée sur Mario Kart World, le nouvel épisode de la Switch 2 qui a déjà séduit près de dix millions de joueurs et continue de recevoir des mises à jour gratuites. Entre un gacha mobile essoufflé et un gros jeu console qui cartonne, le choix de Nintendo était vite vu.
On en dit quoi ?
Voir un jeu auquel des millions de gens ont joué, et parfois payé, s'évaporer d'un coup sans même une version hors-ligne, ça pique un peu. C'est le rappel franchement brutal que sur mobile, vous ne possédez rien, vous louez. Et Nintendo, lui, préfère clairement vous vendre Mario Kart World sur Switch 2.