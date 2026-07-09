Mario Kart Tour s'éteint le 30 septembre

On en dit quoi ?



Voir un jeu auquel des millions de gens ont joué, et parfois payé, s'évaporer d'un coup sans même une version hors-ligne, ça pique un peu. C'est le rappel franchement brutal que sur mobile, vous ne possédez rien, vous louez. Et Nintendo, lui, préfère clairement vous vendre Mario Kart World sur Switch 2.