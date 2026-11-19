On en dit quoi ?



Plus de peur que de mal, donc. Mais l'épisode rappelle une réalité peu agréable : avec un jeu vendu massivement en dématérialisé et verrouillé derrière une mise à jour obligatoire, la plus grosse soirée de lancement de la décennie dépendait entièrement des serveurs de Sony. Deux heures de panne un mardi ordinaire, tout le monde s'en moque. Les mêmes deux heures la veille de GTA 6, et des millions de joueurs se retrouvent à fixer un message d'erreur. Sony a eu chaud, et les joueurs encore plus. Enfin pas moi, parce qu'y jouais dès hier midi, ma Xbox s'étant miraculeusement mise à l'heure néozélandaise.