Sony a eu droit à une panne du PSN juste avant la sortie de GTA 6
Par Vincent Lautier - Publié le
La veille du lancement de GTA 6, le PlayStation Network a lâché une partie de ses joueurs pendant près de deux heures. Jeux impossibles à lancer, applications dans les choux, connexions capricieuses : les signalements se sont envolés, avant un retour au calme juste à temps. Sony, de son côté, n'a fourni aucune explication.
Les signalements ont commencé à grimper sur Downdetector vers 18h30, avec un pic autour de 19h, sur PS5 comme sur PS4, et même sur PS3 et PS Vita pour les plus fidèles. La page d'état de Sony a fini par reconnaître le problème avec un prudent
Sony n'a rien détaillé, ni pendant la panne ni après. Sa page d'état pointait la partie jeux et réseaux sociaux, tout en assurant que la gestion des comptes et le PlayStation Store fonctionnaient normalement, ce qui ne collait pas vraiment avec les retours des joueurs. Du coup, chacun y va de son hypothèse, et la plus évidente tient à la charge : en Nouvelle-Zélande, premier pays à basculer, Cloudflare a mesuré des téléchargements multipliés par quinze au moment du déblocage de GTA 6. Des serveurs sollicités comme rarement partout sur la planète le même soir, ça n'aide pas, même si rien ne prouve que les deux histoires sont liées.
Le jeu de Rockstar se débloquait à minuit en France, dans la nuit de mardi à mercredi, sur PS5 et Xbox Series. Et l'essentiel de la pression reposait sur les serveurs de Sony, puisque Sensor Tower estime que 75 % des précommandes sont parties sur PS5, pour plus de 17 millions de copies déjà écoulées. On vous le disait il y a quelques jours, une mise à jour est en plus obligatoire avant de lancer le jeu, même préchargé : sans accès au réseau, pas de GTA 6. Les joueurs ont aussi en mémoire la grosse panne de février 2025, une vingtaine d'heures de coupure mondiale que Sony avait fini par faire pardonner avec cinq jours de PlayStation Plus offerts. Cette fois, tout est rentré dans l'ordre avant le lancement, et personne n'aura à réclamer quoi que ce soit.
Plus de peur que de mal, donc. Mais l'épisode rappelle une réalité peu agréable : avec un jeu vendu massivement en dématérialisé et verrouillé derrière une mise à jour obligatoire, la plus grosse soirée de lancement de la décennie dépendait entièrement des serveurs de Sony. Deux heures de panne un mardi ordinaire, tout le monde s'en moque. Les mêmes deux heures la veille de GTA 6, et des millions de joueurs se retrouvent à fixer un message d'erreur. Sony a eu chaud, et les joueurs encore plus. Enfin pas moi, parce qu'y jouais dès hier midi, ma Xbox s'étant miraculeusement mise à l'heure néozélandaise.
Deux heures dans le rouge
Les signalements ont commencé à grimper sur Downdetector vers 18h30, avec un pic autour de 19h, sur PS5 comme sur PS4, et même sur PS3 et PS Vita pour les plus fidèles. La page d'état de Sony a fini par reconnaître le problème avec un prudent
Vous rencontrez peut-être des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Il aura fallu attendre 20h30 environ pour que tout repasse au vert, avec cette fois un sobre
Tous les services sont opérationnelssur la même page. Deux petites heures de coupure donc, mais deux heures interminables pour ceux qui comptaient les minutes avant minuit.
Toujours aucune explication
Sony n'a rien détaillé, ni pendant la panne ni après. Sa page d'état pointait la partie jeux et réseaux sociaux, tout en assurant que la gestion des comptes et le PlayStation Store fonctionnaient normalement, ce qui ne collait pas vraiment avec les retours des joueurs. Du coup, chacun y va de son hypothèse, et la plus évidente tient à la charge : en Nouvelle-Zélande, premier pays à basculer, Cloudflare a mesuré des téléchargements multipliés par quinze au moment du déblocage de GTA 6. Des serveurs sollicités comme rarement partout sur la planète le même soir, ça n'aide pas, même si rien ne prouve que les deux histoires sont liées.
Le pire soir possible
Le jeu de Rockstar se débloquait à minuit en France, dans la nuit de mardi à mercredi, sur PS5 et Xbox Series. Et l'essentiel de la pression reposait sur les serveurs de Sony, puisque Sensor Tower estime que 75 % des précommandes sont parties sur PS5, pour plus de 17 millions de copies déjà écoulées. On vous le disait il y a quelques jours, une mise à jour est en plus obligatoire avant de lancer le jeu, même préchargé : sans accès au réseau, pas de GTA 6. Les joueurs ont aussi en mémoire la grosse panne de février 2025, une vingtaine d'heures de coupure mondiale que Sony avait fini par faire pardonner avec cinq jours de PlayStation Plus offerts. Cette fois, tout est rentré dans l'ordre avant le lancement, et personne n'aura à réclamer quoi que ce soit.
On en dit quoi ?
Plus de peur que de mal, donc. Mais l'épisode rappelle une réalité peu agréable : avec un jeu vendu massivement en dématérialisé et verrouillé derrière une mise à jour obligatoire, la plus grosse soirée de lancement de la décennie dépendait entièrement des serveurs de Sony. Deux heures de panne un mardi ordinaire, tout le monde s'en moque. Les mêmes deux heures la veille de GTA 6, et des millions de joueurs se retrouvent à fixer un message d'erreur. Sony a eu chaud, et les joueurs encore plus. Enfin pas moi, parce qu'y jouais dès hier midi, ma Xbox s'étant miraculeusement mise à l'heure néozélandaise.