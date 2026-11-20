On en dit quoi ?



Ce feuilleton dit surtout une chose, la demande pour GTA 6 sur PC est énorme, et Rockstar la laisse grandir en gardant sa version Windows pour plus tard, comme à l'époque de GTA 5. Le chantage au memecoin de Cyberleek décrédibilise quand même pas mal son discours de défenseur des joueurs, et Sony prouve qu'une console peut encore tenir tête aux pirates. La version PC officielle est espérée pour début 2027, et ça reste le moyen le plus rapide d'y jouer sur ordinateur.