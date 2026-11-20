GTA 6 : un pirate diffuse 209 Go du jeu, mais injouable sur PC
Par Vincent Lautier - Publié le
GTA 6 est sorti sur PS5 et Xbox, et la version PC attendra sûrement début 2027. En attendant, le pirate Cyberleek a mis en ligne un torrent de 209 Go présenté comme une build Xbox complète, alors que d'autres affirment avoir extrait la version PS5. Sauf qu'à cette heure, personne n'a réussi à lancer le jeu de Rockstar sur un ordinateur, et ça ne devrait pas changer tout de suite.
Cyberleek, le leaker qui diffusait déjà des vidéos de gameplay volées cet été, a publié au lendemain de la sortie du jeu un lien baptisé XBOX BUILD 1.0.2.1 sur son site. Le torrent pèse environ 209 Go, une taille cohérente avec les 212 Go réclamés par la version console, et les captures qui circulent montrent bien des fichiers issus d'une build de développement Xbox. Le problème, c'est qu'il manque le fichier qui permet de lancer tout ça. Le pirate le retient volontairement et jure de le publier le 23 novembre, ou plus tôt si son memecoin atteint 15 millions de dollars de capitalisation. Il se présente comme un défenseur des joueurs privés de version disque, mais ce beau discours sert surtout à faire monter sa cryptomonnaie.
Côté PlayStation, des fichiers du jeu ont été extraits dès les précommandes, environ 220 Go qui ne servent à rien non plus. Le jailbreak Relapse avait ouvert fin septembre les PS5 sous les firmwares 7.00 à 13.60, PS5 Pro comprise, mais Sony a réagi en exigeant le firmware 14.22 pour lancer GTA 6, puis en publiant une autre mise à jour le jour de la sortie. Résultat, aucune copie déchiffrée du jeu n'a été rendue publique. Un chercheur en sécurité affirme avoir extrait le binaire d'un jeu sur ce fameux firmware, sans la moindre preuve publiée, et quelques comptes jurent avoir vu passer des fichiers exploitables. Rien de vérifiable là non plus.
Même si tous les fichiers finissaient par sortir, il n'existe aujourd'hui aucun émulateur capable de faire tourner un jeu Xbox Series sur Windows. La console partage bien son processeur x86 avec nos ordinateurs, mais son système et ses API appartiennent à Microsoft, et ce travail de reproduction prendrait des mois. Cyberleek assure que la communauté bouclerait l'affaire en une semaine, ce qui est très optimiste. La scène PS5 avance plus vite, mais sans copie déchiffrée elle tourne à vide. Du coup, les malwares en profitent et se font passer pour des versions PC de GTA 6, méfiez-vous des promesses trop belles.
Ce feuilleton dit surtout une chose, la demande pour GTA 6 sur PC est énorme, et Rockstar la laisse grandir en gardant sa version Windows pour plus tard, comme à l'époque de GTA 5. Le chantage au memecoin de Cyberleek décrédibilise quand même pas mal son discours de défenseur des joueurs, et Sony prouve qu'une console peut encore tenir tête aux pirates. La version PC officielle est espérée pour début 2027, et ça reste le moyen le plus rapide d'y jouer sur ordinateur.
209 Go qui ne servent à rien
Cyberleek, le leaker qui diffusait déjà des vidéos de gameplay volées cet été, a publié au lendemain de la sortie du jeu un lien baptisé XBOX BUILD 1.0.2.1 sur son site. Le torrent pèse environ 209 Go, une taille cohérente avec les 212 Go réclamés par la version console, et les captures qui circulent montrent bien des fichiers issus d'une build de développement Xbox. Le problème, c'est qu'il manque le fichier qui permet de lancer tout ça. Le pirate le retient volontairement et jure de le publier le 23 novembre, ou plus tôt si son memecoin atteint 15 millions de dollars de capitalisation. Il se présente comme un défenseur des joueurs privés de version disque, mais ce beau discours sert surtout à faire monter sa cryptomonnaie.
Sony verrouille sa PS5
Côté PlayStation, des fichiers du jeu ont été extraits dès les précommandes, environ 220 Go qui ne servent à rien non plus. Le jailbreak Relapse avait ouvert fin septembre les PS5 sous les firmwares 7.00 à 13.60, PS5 Pro comprise, mais Sony a réagi en exigeant le firmware 14.22 pour lancer GTA 6, puis en publiant une autre mise à jour le jour de la sortie. Résultat, aucune copie déchiffrée du jeu n'a été rendue publique. Un chercheur en sécurité affirme avoir extrait le binaire d'un jeu sur ce fameux firmware, sans la moindre preuve publiée, et quelques comptes jurent avoir vu passer des fichiers exploitables. Rien de vérifiable là non plus.
Pas d'émulateur en vue
Même si tous les fichiers finissaient par sortir, il n'existe aujourd'hui aucun émulateur capable de faire tourner un jeu Xbox Series sur Windows. La console partage bien son processeur x86 avec nos ordinateurs, mais son système et ses API appartiennent à Microsoft, et ce travail de reproduction prendrait des mois. Cyberleek assure que la communauté bouclerait l'affaire en une semaine, ce qui est très optimiste. La scène PS5 avance plus vite, mais sans copie déchiffrée elle tourne à vide. Du coup, les malwares en profitent et se font passer pour des versions PC de GTA 6, méfiez-vous des promesses trop belles.
On en dit quoi ?
Ce feuilleton dit surtout une chose, la demande pour GTA 6 sur PC est énorme, et Rockstar la laisse grandir en gardant sa version Windows pour plus tard, comme à l'époque de GTA 5. Le chantage au memecoin de Cyberleek décrédibilise quand même pas mal son discours de défenseur des joueurs, et Sony prouve qu'une console peut encore tenir tête aux pirates. La version PC officielle est espérée pour début 2027, et ça reste le moyen le plus rapide d'y jouer sur ordinateur.