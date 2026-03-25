Steve Wozniak et l'IA : pourquoi le co-fondateur d'Apple n'est "pas du tout fan"
Par Laurence - Publié le
Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans tous les usages, une voix historique de la tech appelle à la prudence. Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, a exprimé ses réserves sur la fiabilité et la compréhension réelle des systèmes d’IA.
Interrogé sur FOX Business, Woz a pointé une limite fondamentale : l’IA manque encore de compréhension humaine. Selon lui, les systèmes actuels produisent des réponses bien formulées, mais sans réelle conscience du contexte ou des émotions.
Le cofondateur d’Apple s’appuie aussi sur son expérience personnelle avec les chatbots. Il critique leur tendance à répondre de manière vague, à contourner la question, ou encore à manquer de précision. Pour lui, la priorité reste la fiabilité, exigeant une réponse correcte, claire et utile à chaque fois — un standard que l’IA actuelle peine encore à atteindre.
Au-delà des performances techniques, il s’inquiète surtout de l’impact sur les utilisateurs. D'après lui, une utilisation excessive de l’IA pourrait réduire l’esprit critique, modifier la manière de réfléchir et surtout créer une forme de dépendance entrainant une incapacité à agir ou travailler sans le support de l'IA. Cet avertissement contraste avec l’enthousiasme actuel autour de l’IA générative. Il n'est pourtant pas le seul à penser.
Habitué à sortir de sa réserve, Steve Wozniak n’hésite pas à intervenir publiquement sur des sujets d’actualité brûlants, notamment lorsqu’ils touchent à l’éthique ou à la manipulation technologique. Le cofondateur d’Apple s’est ainsi illustré ces dernières années dans la lutte contre les usurpations d’identité et les deepfakes, après avoir lui-même été utilisé dans des escroqueries liées au Bitcoin.
Dernièrement, son image et ses propos avaient même été détournés pour crédibiliser de fausses promesses d’investissement, piégeant certains internautes. Une situation qui l’a poussé à dénoncer ouvertement les dérives d’Internet et des technologies numériques, rappelant que la notoriété peut devenir une arme entre les mains de fraudeurs.
À contre-courant du discours dominant, Steve Wozniak rappelle que l’intelligence artificielle reste imparfaite, malgré ses progrès rapides. Si l’IA impressionne, elle ne remplace pas encore la compréhension humaine — et pourrait même, selon lui, transformer notre manière de penser. Un regard critique qui tranche dans une industrie en pleine euphorie.
Une technologie encore loin de l’humain
Interrogé sur FOX Business, Woz a pointé une limite fondamentale : l’IA manque encore de compréhension humaine. Selon lui, les systèmes actuels produisent des réponses bien formulées, mais sans réelle conscience du contexte ou des émotions.
Je veux savoir qu’un être humain comprend ce que je ressens, explique-t-il. La critique n'est pas nouvelle et revient d'ailleurs assez fréquemment : un rappel que l’IA reste avant tout un outil statistique, loin d’une intelligence véritable.
Des réponses parfois "à côté de la plaque"
Le cofondateur d’Apple s’appuie aussi sur son expérience personnelle avec les chatbots. Il critique leur tendance à répondre de manière vague, à contourner la question, ou encore à manquer de précision. Pour lui, la priorité reste la fiabilité, exigeant une réponse correcte, claire et utile à chaque fois — un standard que l’IA actuelle peine encore à atteindre.
Au-delà des performances techniques, il s’inquiète surtout de l’impact sur les utilisateurs. D'après lui, une utilisation excessive de l’IA pourrait réduire l’esprit critique, modifier la manière de réfléchir et surtout créer une forme de dépendance entrainant une incapacité à agir ou travailler sans le support de l'IA. Cet avertissement contraste avec l’enthousiasme actuel autour de l’IA générative. Il n'est pourtant pas le seul à penser.
Habitué à sortir de sa réserve, Steve Wozniak n’hésite pas à intervenir publiquement sur des sujets d’actualité brûlants, notamment lorsqu’ils touchent à l’éthique ou à la manipulation technologique. Le cofondateur d’Apple s’est ainsi illustré ces dernières années dans la lutte contre les usurpations d’identité et les deepfakes, après avoir lui-même été utilisé dans des escroqueries liées au Bitcoin.
Dernièrement, son image et ses propos avaient même été détournés pour crédibiliser de fausses promesses d’investissement, piégeant certains internautes. Une situation qui l’a poussé à dénoncer ouvertement les dérives d’Internet et des technologies numériques, rappelant que la notoriété peut devenir une arme entre les mains de fraudeurs.
Qu'en penser ?
À contre-courant du discours dominant, Steve Wozniak rappelle que l’intelligence artificielle reste imparfaite, malgré ses progrès rapides. Si l’IA impressionne, elle ne remplace pas encore la compréhension humaine — et pourrait même, selon lui, transformer notre manière de penser. Un regard critique qui tranche dans une industrie en pleine euphorie.