Steve Wozniak et l'IA : pourquoi le co-fondateur d'Apple n'est "pas du tout fan"

Qu'en penser ?



À contre-courant du discours dominant, Steve Wozniak rappelle que l’intelligence artificielle reste imparfaite, malgré ses progrès rapides. Si l’IA impressionne, elle ne remplace pas encore la compréhension humaine — et pourrait même, selon lui, transformer notre manière de penser. Un regard critique qui tranche dans une industrie en pleine euphorie.