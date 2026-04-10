Mozilla accuse Microsoft d'imposer Copilot
Par Vincent Lautier - Publié le
Mozilla a publié un long billet de blog pour dénoncer les pratiques de Microsoft autour de Copilot. L'entreprise accuse le géant de Redmond d'avoir imposé son assistant IA dans Windows 11 sans le moindre consentement des utilisateurs. En face, Mozilla en profite pour présenter les nouveaux contrôles IA de Firefox 148, qui prennent le contre-pied exact de cette approche.
Le constat dressé par Mozilla est assez direct. Copilot a été installé automatiquement sur les machines Windows équipées de Microsoft 365, sans confirmation et sans notification. Une touche physique dédiée est apparue sur certains claviers, lancant Copilot par défaut sans possibilité simple de la reconfigurer. L'assistant était aussi épinglé d'office dans la barre des taches de Windows 11, et Microsoft prévoyait de l'intégrer dans le centre de notifications, les paramètres et même l'explorateur de fichiers. Bref, Copilot était partout, que vous le vouliez ou pas.
Depuis le mois dernier, Microsoft a commencé à faire le ménage. L'icone Copilot a déjà disparu du Bloc-notes, remplacée par un pictogramme plus généraliste
De son coté, Mozilla en profite pour présenter les controles IA intégrés à Firefox 148. Un panneau centralisé permet de gérer toutes les fonctions IA du navigateur. Un seul interrupteur désactive tout d'un coup, et des réglages individuels existent pour chaque fonction. Les préférences sont conservées après les mises à jour, ce qui veut dire que Firefox ne réactivera pas une fonction IA dans votre dos. Les fonctions proposées (traduction locale, texte alternatif pour les PDF, suggestion de groupes d'onglets) tournent en local sur l'appareil.
C'est quand même assez étonnant de voir Microsoft faire marche arrière aussi vite. La FTC enquête sur le bundling de Copilot dans Windows, le régulateur britannique prépare une investigation pour mai 2026, et l'Union européenne oblige déjà Microsoft à laisser le choix de l'assistant IA par défaut via le DMA. Et quand on regarde les chiffres, seulement 18% des employés choisissent Copilot quand ChatGPT est aussi disponible. L'adoption monte à 68% quand c'est le seul outil proposé, c'est assez parlant. Bon par contre, Mozilla n'est pas totalement désintéressé non plus : défendre le choix de l'utilisateur, c'est aussi défendre la place de Firefox face à Edge.
Copilot installé de force, touche clavier comprise
Le constat dressé par Mozilla est assez direct. Copilot a été installé automatiquement sur les machines Windows équipées de Microsoft 365, sans confirmation et sans notification. Une touche physique dédiée est apparue sur certains claviers, lancant Copilot par défaut sans possibilité simple de la reconfigurer. L'assistant était aussi épinglé d'office dans la barre des taches de Windows 11, et Microsoft prévoyait de l'intégrer dans le centre de notifications, les paramètres et même l'explorateur de fichiers. Bref, Copilot était partout, que vous le vouliez ou pas.
Microsoft fait machine arrière
Depuis le mois dernier, Microsoft a commencé à faire le ménage. L'icone Copilot a déjà disparu du Bloc-notes, remplacée par un pictogramme plus généraliste
Outils d'écriture. Dans les paramètres, la section
Fonctionnalités IAa été renommée
Fonctionnalités avancées. L'icone dans l'Outil Capture d'écran a été retirée discrètement, et le bouton Copilot de la barre des taches est désormais désactivé par défaut. Pavan Davuluri, responsable Windows, a déclaré que Microsoft serait désormais
plus intentionneldans l'intégration de Copilot. Pour Mozilla, c'est un aveu : Microsoft reconnait avoir fait passer ses intérêts commerciaux avant ceux de ses utilisateurs.
Firefox 148 prend le contre-pied
De son coté, Mozilla en profite pour présenter les controles IA intégrés à Firefox 148. Un panneau centralisé permet de gérer toutes les fonctions IA du navigateur. Un seul interrupteur désactive tout d'un coup, et des réglages individuels existent pour chaque fonction. Les préférences sont conservées après les mises à jour, ce qui veut dire que Firefox ne réactivera pas une fonction IA dans votre dos. Les fonctions proposées (traduction locale, texte alternatif pour les PDF, suggestion de groupes d'onglets) tournent en local sur l'appareil.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez étonnant de voir Microsoft faire marche arrière aussi vite. La FTC enquête sur le bundling de Copilot dans Windows, le régulateur britannique prépare une investigation pour mai 2026, et l'Union européenne oblige déjà Microsoft à laisser le choix de l'assistant IA par défaut via le DMA. Et quand on regarde les chiffres, seulement 18% des employés choisissent Copilot quand ChatGPT est aussi disponible. L'adoption monte à 68% quand c'est le seul outil proposé, c'est assez parlant. Bon par contre, Mozilla n'est pas totalement désintéressé non plus : défendre le choix de l'utilisateur, c'est aussi défendre la place de Firefox face à Edge.