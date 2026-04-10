Mozilla accuse Microsoft d'imposer Copilot

On en dit quoi ?



C'est quand même assez étonnant de voir Microsoft faire marche arrière aussi vite. La FTC enquête sur le bundling de Copilot dans Windows, le régulateur britannique prépare une investigation pour mai 2026, et l'Union européenne oblige déjà Microsoft à laisser le choix de l'assistant IA par défaut via le DMA. Et quand on regarde les chiffres, seulement 18% des employés choisissent Copilot quand ChatGPT est aussi disponible. L'adoption monte à 68% quand c'est le seul outil proposé, c'est assez parlant. Bon par contre, Mozilla n'est pas totalement désintéressé non plus : défendre le choix de l'utilisateur, c'est aussi défendre la place de Firefox face à Edge.