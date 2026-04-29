Au procès OpenAI, Elon Musk se présente en bienfaiteur de l'humanité
Par Vincent Lautier - Publié le
Le procès qui oppose Elon Musk à Sam Altman et OpenAI s'est ouvert hier au tribunal fédéral d'Oakland en Californie. Le patron de Tesla et SpaceX accuse OpenAI d'avoir détourné la fondation à but non lucratif fondée en 2015 pour s'enrichir avec Microsoft. La défense parle d'une plainte d'hypocrite qui voulait juste contrôler la société.
Selon Le Monde, qui suit le procès en envoyé spécial, Musk a passé une heure et quarante minutes à se présenter sous son meilleur jour.
Musk raconte avoir alerté Barack Obama dès mai 2015 sur les dangers de l'IA, puis fondé OpenAI en décembre 2015 face au laxisme de Larry Page.
L'avocat d'OpenAI William Savitt n'a pas pris de gants :
Le procès est passionnant parce qu'il met en scène les deux figures qui ont façonné l'IA grand public, avec des arguments plutôt convaincants des deux côtés. Musk a probablement raison sur le fond : transformer une fondation à but non lucratif en machine à milliards pose une vraie question éthique. Mais sa posture de bienfaiteur passe quand même mal vu son rachat de Twitter, son passage chez Trump et sa capacité à attaquer en justice quiconque le contrarie. Vous suivez un peu cette affaire ? Vous en pensez quoi ?
Musk dégaine la carte du philanthrope
Selon Le Monde, qui suit le procès en envoyé spécial, Musk a passé une heure et quarante minutes à se présenter sous son meilleur jour.
Ce procès est très simple : il n'est pas acceptable de voler une œuvre caritative, a-t-il assené devant la cour. Son avocat Steven Molo lui a fait raconter SpaceX comme une
assurance-vie pour la vie telle que nous la connaissons, Tesla qui aurait sauvé la transition énergétique, et Neuralink qui aide une trentaine de patients paralysés. Le tout en martelant qu'il travaille
de quatre-vingts à cent heures par semaineet qu'il n'a
ni yacht ni maison de vacances.
Sa version d'OpenAI
Musk raconte avoir alerté Barack Obama dès mai 2015 sur les dangers de l'IA, puis fondé OpenAI en décembre 2015 face au laxisme de Larry Page.
L'IA peut guérir toutes les maladies et rendre tout le monde prospère, mais elle peut aussi nous tuer tous. Je ne veux pas d'un scénario à la Terminator, a-t-il déclaré. À l'écouter, il a
eu l'idée, le nom, recruté les personnes-clés et fourni l'intégralité du financement initial. Sauf qu'après son départ, Sam Altman a noué un partenariat avec Microsoft : un milliard de dollars en 2019, deux en 2021, dix de plus en 2023. Pour son avocat, c'est l'équivalent d'une boutique de musée qui prendrait le contrôle du musée pour vendre les Picasso. Drôle d'image.
La défense sort les couteaux
L'avocat d'OpenAI William Savitt n'a pas pris de gants :
M. Musk ne s'est jamais soucié de savoir si OpenAI était une organisation à but non lucratif. Selon lui, Musk voulait simplement contrôler la boîte à 55% en 2017, puis la faire absorber par Tesla en 2018. Quand OpenAI a refusé,
ce dernier a tout simplement repris ses billes et est rentré chez lui. Microsoft plaide aussi son innocence, son investissement étant arrivé après la création de la filiale commerciale. Et puis il y a un détail gênant : Musk a tweeté en septembre 2020 qu'OpenAI était
sous l'emprise de Microsoft, mais il a attendu février 2024 pour déposer plainte. Bizarre comme timing.
On en dit quoi ?
Le procès est passionnant parce qu'il met en scène les deux figures qui ont façonné l'IA grand public, avec des arguments plutôt convaincants des deux côtés. Musk a probablement raison sur le fond : transformer une fondation à but non lucratif en machine à milliards pose une vraie question éthique. Mais sa posture de bienfaiteur passe quand même mal vu son rachat de Twitter, son passage chez Trump et sa capacité à attaquer en justice quiconque le contrarie. Vous suivez un peu cette affaire ? Vous en pensez quoi ?