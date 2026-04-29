Au procès OpenAI, Elon Musk se présente en bienfaiteur de l'humanité

On en dit quoi ?



Le procès est passionnant parce qu'il met en scène les deux figures qui ont façonné l'IA grand public, avec des arguments plutôt convaincants des deux côtés. Musk a probablement raison sur le fond : transformer une fondation à but non lucratif en machine à milliards pose une vraie question éthique. Mais sa posture de bienfaiteur passe quand même mal vu son rachat de Twitter, son passage chez Trump et sa capacité à attaquer en justice quiconque le contrarie. Vous suivez un peu cette affaire ? Vous en pensez quoi ?