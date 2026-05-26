L'IA et l'Humanité : le Vatican entre dans la bataille

la personne humaine

déluge algorithmique

Une encyclique entièrement tournée vers l’IA

la protection de la personne humaine à l’ère de l’intelligence artificielle

le seul rempart ne peut être que l’humain et non un outil informatique

Image @Vatican Media

Le Vatican poursuit la ligne de François

placer l’humain au centre

Une présence symbolique : Anthropic invité au Vatican

Qu'en penser ?



Le texte évoque des risques connus comme l’automatisation, les décisions algorithmiques, la désinformation, et la perte progressive du discernement humain (certains diraient du potentiel de réflexion).



Cette encyclique montre surtout que l’IA dépasse désormais largement le simple cadre technologique. Aux côtés des gouvernements, régulateurs, géants de la tech et chercheurs, les théologiens pourraient bien s'inviter aux débats.

Intitulée. Le thème central est sans ambiguïté :. Il pourrait même se retrouver au prochain bac de philo (sortez une feuille, vous avez cinq heures !).Selon plusieurs extraits déjà dévoilés, Léon XIV estime que. La polémique est vaste à l'heure où l’IA envahit progressivement tous les secteurs : travail, création, éducation, santé, information, ou encore relations sociales.Le nouveau pape s’inscrit clairement dans l’héritage du pape François, qui alertait déjà depuis plusieurs années sur les dérives potentielles de l’intelligence artificielle. Ce dernier avait régulièrement alerté sur la nécessité deen reliant directement l’IA aux grandes transformations industrielles de l’histoire. Le choix même de son nom n’est probablement pas anodin. En effet, il fait explicitement écho à, célèbre pour avoir affronté les bouleversements sociaux de la révolution industrielle à la fin du XIXe siècle. Cette fois,Le détail le plus marquant reste peut-être. Le cofondateur d’Anthropic — l’un des grands concurrents d’OpenAI — participait à l’événement au Vatican.Ce choix a tenu à montrer que l’Église Catholique cherche plutôt à dialoguer avec les acteurs de l’IA. Anthropic s’est justement construit autour d’un discours très axé sur la sécurité, l’alignement des modèles, et les risques liés aux IA avancées. Le Vatican semble vouloir devenir undu débat mondial autour de l’intelligence artificielle.