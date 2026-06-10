Apple ne veut pas que vous passiez trop de temps avec Siri AI

Qu'en penser ?



L’arrivée de Siri AI place Apple face aux mêmes défis que les autres géants de l’intelligence artificielle. En transformant Siri en véritable assistant conversationnel capable de maintenir le contexte sur plusieurs échanges, la firme entre dans un domaine où les questions psychologiques, sociales et éthiques deviennent aussi importantes que les performances techniques.



Même si Apple n’a encore rien confirmé officiellement, la présence de ces références dans iOS 27 montre que l’entreprise est consciente de ces enjeux. Et à mesure que les assistants IA deviennent plus convaincants, la nécessité de rappeler aux utilisateurs qu’ils parlent à une machine pourrait bien devenir une fonctionnalité aussi importante que l’intelligence artificielle elle-même.