Apple ne veut pas que vous passiez trop de temps avec Siri AI
Par Laurence - Publié le
L’une des questions qui accompagne l’essor des assistants conversationnels est rarement évoquée lors des keynotes : que se passe-t-il lorsque les utilisateurs passent des heures à discuter avec une intelligence artificielle ? Si Apple n’a pas abordé ce sujet lors de la présentation de Siri AI à la WWDC 2026, plusieurs indices découverts dans le code d’iOS 27 suggèrent que la firme y réfléchit activement.
Des références présentes dans la première bêta développeur laissent en effet penser que Siri pourrait, à terme, inviter les utilisateurs à faire une pause après des conversations particulièrement longues.
La découverte provient du développeur Aaron Perris, habitué à analyser les premières versions bêta d’iOS à la recherche de fonctionnalités non annoncées. Dans le code d’iOS 27 figurent plusieurs chaînes de texte faisant référence à un
Apple n’a pour l’instant jamais évoqué publiquement une telle fonction, et aucun réglage associé n’est actuellement visible dans les versions bêta du système. Les références se limitent pour l’instant à quelques lignes de code.
Le détail le plus intéressant concerne le contenu même du message. Selon les éléments découverts dans le code, Apple ne se contenterait pas d’inviter l’utilisateur à interrompre momentanément la conversation. Siri rappellerait également explicitement qu’il n’est pas une personne réelle.
Cette précision s’inscrit dans la stratégie globale d’Apple autour de l’intelligence artificielle. Lors de la WWDC, Craig Federighi a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Siri devait être perçu comme un outil intégré au système et non comme un compagnon numérique destiné à remplacer les interactions humaines.
Pour l’instant, impossible de savoir précisément comment cette fonction fonctionnerait. Le code ne semble pas indiquer l’existence d’une durée fixe à partir de laquelle l’avertissement apparaîtrait automatiquement.
Apple pourrait prendre en compte plusieurs paramètres : la durée de la conversation, la fréquence des échanges, leur nature ou encore certains comportements détectés par le système. Il est également possible que cette fonctionnalité reste à l’état expérimental et ne soit jamais activée publiquement.
Cette découverte intervient dans un contexte où les acteurs de l’intelligence artificielle s’interrogent de plus en plus sur la relation que certains utilisateurs développent avec les assistants conversationnels. Les modèles comme ChatGPT, Claude ou Gemini sont désormais capables de maintenir des échanges longs, cohérents et parfois très personnels. Cette proximité peut conduire certains utilisateurs à considérer ces systèmes comme de véritables interlocuteurs.
Plusieurs chercheurs et spécialistes de la santé mentale alertent depuis plusieurs mois sur les risques associés à ces usages intensifs. Dans les cas les plus extrêmes, certains rapports évoquent des situations qualifiées de psychose en lien avec l'IA ou les chatbots, où des personnes développent des croyances délirantes ou voient certaines fragilités psychologiques amplifiées par des interactions prolongées avec une IA.
Apple ne serait pas le premier acteur du secteur à mettre en place ce type de garde-fous. OpenAI a récemment commencé à afficher des rappels dans certaines conversations particulièrement longues avec ChatGPT. L’objectif est d’encourager les utilisateurs à prendre du recul et à conserver une relation saine avec l’outil.
Anthropic a également été aperçu en train de tester des messages dans Claude invitant les utilisateurs à faire une pause, boire de l’eau ou s’éloigner de leur écran après des sessions prolongées. Google travaille lui aussi sur plusieurs mécanismes destinés à rappeler les limites des interactions avec Gemini. L’apparition de références similaires dans iOS 27 montre qu’Apple semble suivre la même direction.
L’arrivée de Siri AI place Apple face aux mêmes défis que les autres géants de l’intelligence artificielle. En transformant Siri en véritable assistant conversationnel capable de maintenir le contexte sur plusieurs échanges, la firme entre dans un domaine où les questions psychologiques, sociales et éthiques deviennent aussi importantes que les performances techniques.
Même si Apple n’a encore rien confirmé officiellement, la présence de ces références dans iOS 27 montre que l’entreprise est consciente de ces enjeux. Et à mesure que les assistants IA deviennent plus convaincants, la nécessité de rappeler aux utilisateurs qu’ils parlent à une machine pourrait bien devenir une fonctionnalité aussi importante que l’intelligence artificielle elle-même.
Apple prépare-t-elle un rappel de « déconnexion » ?
Des références présentes dans la première bêta développeur laissent en effet penser que Siri pourrait, à terme, inviter les utilisateurs à faire une pause après des conversations particulièrement longues.
La découverte provient du développeur Aaron Perris, habitué à analyser les premières versions bêta d’iOS à la recherche de fonctionnalités non annoncées. Dans le code d’iOS 27 figurent plusieurs chaînes de texte faisant référence à un
Take a Break Message(faire une pause !). Plus intéressant encore, ce message rappellerait également que Siri n’est pas une personne réelle.
Apple n’a pour l’instant jamais évoqué publiquement une telle fonction, et aucun réglage associé n’est actuellement visible dans les versions bêta du système. Les références se limitent pour l’instant à quelques lignes de code.
Siri rappellerait qu’il n’est pas humain
Le détail le plus intéressant concerne le contenu même du message. Selon les éléments découverts dans le code, Apple ne se contenterait pas d’inviter l’utilisateur à interrompre momentanément la conversation. Siri rappellerait également explicitement qu’il n’est pas une personne réelle.
Cette précision s’inscrit dans la stratégie globale d’Apple autour de l’intelligence artificielle. Lors de la WWDC, Craig Federighi a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Siri devait être perçu comme un outil intégré au système et non comme un compagnon numérique destiné à remplacer les interactions humaines.
Pour l’instant, impossible de savoir précisément comment cette fonction fonctionnerait. Le code ne semble pas indiquer l’existence d’une durée fixe à partir de laquelle l’avertissement apparaîtrait automatiquement.
Apple pourrait prendre en compte plusieurs paramètres : la durée de la conversation, la fréquence des échanges, leur nature ou encore certains comportements détectés par le système. Il est également possible que cette fonctionnalité reste à l’état expérimental et ne soit jamais activée publiquement.
Une préoccupation grandissante dans l’industrie de l’IA
Cette découverte intervient dans un contexte où les acteurs de l’intelligence artificielle s’interrogent de plus en plus sur la relation que certains utilisateurs développent avec les assistants conversationnels. Les modèles comme ChatGPT, Claude ou Gemini sont désormais capables de maintenir des échanges longs, cohérents et parfois très personnels. Cette proximité peut conduire certains utilisateurs à considérer ces systèmes comme de véritables interlocuteurs.
Plusieurs chercheurs et spécialistes de la santé mentale alertent depuis plusieurs mois sur les risques associés à ces usages intensifs. Dans les cas les plus extrêmes, certains rapports évoquent des situations qualifiées de psychose en lien avec l'IA ou les chatbots, où des personnes développent des croyances délirantes ou voient certaines fragilités psychologiques amplifiées par des interactions prolongées avec une IA.
OpenAI, Anthropic et Google ont déjà pris des mesures
Apple ne serait pas le premier acteur du secteur à mettre en place ce type de garde-fous. OpenAI a récemment commencé à afficher des rappels dans certaines conversations particulièrement longues avec ChatGPT. L’objectif est d’encourager les utilisateurs à prendre du recul et à conserver une relation saine avec l’outil.
Anthropic a également été aperçu en train de tester des messages dans Claude invitant les utilisateurs à faire une pause, boire de l’eau ou s’éloigner de leur écran après des sessions prolongées. Google travaille lui aussi sur plusieurs mécanismes destinés à rappeler les limites des interactions avec Gemini. L’apparition de références similaires dans iOS 27 montre qu’Apple semble suivre la même direction.
Qu'en penser ?
L’arrivée de Siri AI place Apple face aux mêmes défis que les autres géants de l’intelligence artificielle. En transformant Siri en véritable assistant conversationnel capable de maintenir le contexte sur plusieurs échanges, la firme entre dans un domaine où les questions psychologiques, sociales et éthiques deviennent aussi importantes que les performances techniques.
Même si Apple n’a encore rien confirmé officiellement, la présence de ces références dans iOS 27 montre que l’entreprise est consciente de ces enjeux. Et à mesure que les assistants IA deviennent plus convaincants, la nécessité de rappeler aux utilisateurs qu’ils parlent à une machine pourrait bien devenir une fonctionnalité aussi importante que l’intelligence artificielle elle-même.