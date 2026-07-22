Tesla installe Grok aux commandes de la voiture avec sa mise à jour d'été

On en dit quoi ?



Voir Grok enfin capable d'agir sur la voiture plutôt que de seulement papoter, ça change la donne au quotidien, surtout si l'assistant tient ses promesses en conduite réelle. Le contrôle parental et la recherche de bornes par nom sont ces petits ajouts qui font gagner du temps sans crier au génie. Reste la question de fond, celle de confier de plus en plus son habitacle à l'IA de Musk, et là chacun se fera son idée. Une chose est sûre, aucune voiture thermique ne vous offrira jamais une telle cure de jouvence par-dessus le week-end.