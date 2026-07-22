Tesla installe Grok aux commandes de la voiture avec sa mise à jour d'été
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla a commencé à déployer sa grosse mise à jour estivale, et le fil rouge est vite trouvé. L'assistant Grok, l'intelligence artificielle maison signée Elon Musk, ne se contente plus de discuter, il pilote désormais une bonne partie de la voiture. Le reste de la fournée mélange du pratique et du plus gadget, entre karaoké noté et contrôle parental.
Jusqu'à présent, Grok savait surtout tenir la conversation et répondre à des questions dans l'habitacle. Avec cette version, il gagne enfin de vraies commandes. Vous pouvez lui demander de passer un appel, de lancer un morceau, de régler la climatisation ou même d'ouvrir la boîte à gants, sans lâcher le volant. Il peut aussi répondre à des questions précises sur votre propre Tesla, du genre autonomie restante ou fonctionnement d'une option. Musk continue au passage d'étendre son IA à de nouveaux pays, histoire de l'installer partout où roulent ses voitures.
Le reste de la mise à jour part dans plusieurs directions. Côté sérieux, la navigation automatique apprend maintenant vos habitudes au-delà des trajets domicile-travail, et on peut enfin chercher un Superchargeur par le nom d'un lieu plutôt que par son adresse. Les parents récupèrent de leur côté un contrôle parental bienvenu, capable de bloquer complètement le Théâtre, le navigateur et la partie jeux, et de laisser les passagers arrière regarder un film sans pouvoir changer eux-mêmes ce qui passe. Et puis il y a Caraoke, le karaoké embarqué, qui se met désormais à noter vos performances vocales quand la voiture est à l'arrêt et à sauvegarder les meilleurs scores sur votre profil.
Ce genre de mise à jour reste l'un des vrais atouts de Tesla. Là où une voiture classique ne bouge plus une fois sortie du garage, la vôtre gagne des fonctions gratuitement, plusieurs fois par an, par simple téléchargement. Le revers, c'est que Grok, c'est aussi l'IA d'Elon Musk qui s'installe un peu plus dans votre habitacle et récupère au passage vos requêtes vocales. Entre l'assistant qui devient franchement pratique et le karaoké qui vous colle une note, on sent bien que Tesla cherche autant à séduire qu'à occuper le terrain.
Voir Grok enfin capable d'agir sur la voiture plutôt que de seulement papoter, ça change la donne au quotidien, surtout si l'assistant tient ses promesses en conduite réelle. Le contrôle parental et la recherche de bornes par nom sont ces petits ajouts qui font gagner du temps sans crier au génie. Reste la question de fond, celle de confier de plus en plus son habitacle à l'IA de Musk, et là chacun se fera son idée. Une chose est sûre, aucune voiture thermique ne vous offrira jamais une telle cure de jouvence par-dessus le week-end.
Grok passe de bavard à vraiment utile
Jusqu'à présent, Grok savait surtout tenir la conversation et répondre à des questions dans l'habitacle. Avec cette version, il gagne enfin de vraies commandes. Vous pouvez lui demander de passer un appel, de lancer un morceau, de régler la climatisation ou même d'ouvrir la boîte à gants, sans lâcher le volant. Il peut aussi répondre à des questions précises sur votre propre Tesla, du genre autonomie restante ou fonctionnement d'une option. Musk continue au passage d'étendre son IA à de nouveaux pays, histoire de l'installer partout où roulent ses voitures.
Du sérieux, et un peu de n'importe quoi
Le reste de la mise à jour part dans plusieurs directions. Côté sérieux, la navigation automatique apprend maintenant vos habitudes au-delà des trajets domicile-travail, et on peut enfin chercher un Superchargeur par le nom d'un lieu plutôt que par son adresse. Les parents récupèrent de leur côté un contrôle parental bienvenu, capable de bloquer complètement le Théâtre, le navigateur et la partie jeux, et de laisser les passagers arrière regarder un film sans pouvoir changer eux-mêmes ce qui passe. Et puis il y a Caraoke, le karaoké embarqué, qui se met désormais à noter vos performances vocales quand la voiture est à l'arrêt et à sauvegarder les meilleurs scores sur votre profil.
Une voiture qui continue de vivre après l'achat
Ce genre de mise à jour reste l'un des vrais atouts de Tesla. Là où une voiture classique ne bouge plus une fois sortie du garage, la vôtre gagne des fonctions gratuitement, plusieurs fois par an, par simple téléchargement. Le revers, c'est que Grok, c'est aussi l'IA d'Elon Musk qui s'installe un peu plus dans votre habitacle et récupère au passage vos requêtes vocales. Entre l'assistant qui devient franchement pratique et le karaoké qui vous colle une note, on sent bien que Tesla cherche autant à séduire qu'à occuper le terrain.
On en dit quoi ?
Voir Grok enfin capable d'agir sur la voiture plutôt que de seulement papoter, ça change la donne au quotidien, surtout si l'assistant tient ses promesses en conduite réelle. Le contrôle parental et la recherche de bornes par nom sont ces petits ajouts qui font gagner du temps sans crier au génie. Reste la question de fond, celle de confier de plus en plus son habitacle à l'IA de Musk, et là chacun se fera son idée. Une chose est sûre, aucune voiture thermique ne vous offrira jamais une telle cure de jouvence par-dessus le week-end.