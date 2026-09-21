Nvidia : pour Jensen Huang, l'IA a 0 % de chance de tuer l'humanité

On en dit quoi ?



On peut partager son agacement devant les annonces de fin du monde et trouver sain de demander aux fabricants de répondre des dégâts de leurs produits. Mais accuser ceux qui alertent d'avoir des arrière-pensées, avec un tel intérêt commercial à poursuivre la course, c'est un peu facile. Des contrôles indépendants permettraient au moins de sortir de ce débat où chaque patron assure savoir ce qui est bon pour tout le monde. La sécurité mérite mieux que la confiance accordée à celui qui vend les puces.