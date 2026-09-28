L'IA Muse de Meta envoie un parfait inconnu chez cet utilisateur, pour un clavier à 6 balles

On en dit quoi ?



Une IA qui brade votre clavier, distribue votre adresse et se fait passer pour vous, le tout dans la même soirée, c'est quand même assez moyen niveau expérience. La réponse de Meta, qui laisse entendre que son client ne dit pas tout, ne rassure pas beaucoup plus. Confier ses mails et sa carte bancaire à une entreprise dont la réputation en matière de vie privée n'est plus à faire, il faut avoir les reins solides, et des millions de personnes ont visiblement osé. Par chez nous, l'absence de Muse laisse le temps de regarder les autres essuyer les plâtres, et franchement, ce n'est pas plus mal.