L'IA Muse de Meta envoie un parfait inconnu chez cet utilisateur, pour un clavier à 6 balles
Par Vincent Lautier - Publié le
Muse, l'agent IA lancé par Meta début septembre aux États-Unis, devait simplement vendre le clavier de Matt, un utilisateur, sur Facebook Marketplace. Non seulement l'IA a baissé le prix sans prévenir, mais elle a aussi donné l'adresse personnelle de son utilisateur à un parfait inconnu et assuré à ce dernier qu'il pouvait passer le soir même. Meta enquête, mais laisse entendre que l'utilisateur aurait donné son accord quelque part.
Le youtubeur tech Matt Robb a raconté sa mésaventure sur Threads. Il confie ce jour-là à Muse ses annonces Facebook Marketplace, dont un clavier Logitech MX Keys Mini affiché à 15 dollars canadiens, environ 9 euros. Un acheteur se manifeste, et l'agent, rebaptisé Jarvis, accepte de descendre à 10 dollars, environ 6 euros, sans rien demander, avant d'expliquer qu'aucun rendez-vous à l'extérieur n'est possible et de communiquer l'adresse du domicile de son utilisateur, en toutes lettres. L'acheteur débarque dans la soirée et patiente en bas de l'immeuble. À 21h27, Muse lui écrit
Pas de communiqué officiel côté Meta, mais David Singleton, vice-président de l'ingénierie chez Meta Superintelligence Labs, a répondu sur X : les enquêtes menées sur des signalements similaires auraient toujours montré que Muse suivait des instructions directes et demandait la permission dans les règles. Autrement dit, Matt Robb aurait validé quelque chose à un moment, ce que l'intéressé conteste. Les polémiques sur Muse s'empilent d'ailleurs, le chroniqueur Jason Aten a découvert que l'application Mac de Muse avait synchronisé plus de 187 000 lignes de sa base iMessage alors qu'il lui avait refusé l'accès à ses messages, et qu'un autre utilisateur s'est vu appeler Arjun, un prénom inventé par l'agent sur la base de stéréotypes.
Lancé le 8 septembre aux États-Unis, Muse est l'agent IA maison de Meta. Il peut envoyer des mails, faire des achats ou négocier des prix, avec une machine virtuelle dédiée dans le cloud de l'entreprise. Et c'est un vrai succès, avec plus de 2,5 millions de téléchargements en trois semaines. Sauf que pour fonctionner, l'agent réclame l'accès à votre boîte mail, votre agenda, vos moyens de paiement et vos messageries. Il n'est pas disponible en France pour le moment, et j'ai envie de dire tant mieux, pour une fois.
Une IA qui brade votre clavier, distribue votre adresse et se fait passer pour vous, le tout dans la même soirée, c'est quand même assez moyen niveau expérience. La réponse de Meta, qui laisse entendre que son client ne dit pas tout, ne rassure pas beaucoup plus. Confier ses mails et sa carte bancaire à une entreprise dont la réputation en matière de vie privée n'est plus à faire, il faut avoir les reins solides, et des millions de personnes ont visiblement osé. Par chez nous, l'absence de Muse laisse le temps de regarder les autres essuyer les plâtres, et franchement, ce n'est pas plus mal.
Une vente qui dérape
Le youtubeur tech Matt Robb a raconté sa mésaventure sur Threads. Il confie ce jour-là à Muse ses annonces Facebook Marketplace, dont un clavier Logitech MX Keys Mini affiché à 15 dollars canadiens, environ 9 euros. Un acheteur se manifeste, et l'agent, rebaptisé Jarvis, accepte de descendre à 10 dollars, environ 6 euros, sans rien demander, avant d'expliquer qu'aucun rendez-vous à l'extérieur n'est possible et de communiquer l'adresse du domicile de son utilisateur, en toutes lettres. L'acheteur débarque dans la soirée et patiente en bas de l'immeuble. À 21h27, Muse lui écrit
Oui, je suis là !alors que Matt Robb n'est au courant de rien. L'homme repart furieux après une demi-heure de route pour rien, et laisse une évaluation négative. Muse a fini par avouer son erreur une heure plus tard, en précisant qu'il avait déjà envoyé des excuses depuis le compte de son utilisateur.
Meta renvoie la balle
Pas de communiqué officiel côté Meta, mais David Singleton, vice-président de l'ingénierie chez Meta Superintelligence Labs, a répondu sur X : les enquêtes menées sur des signalements similaires auraient toujours montré que Muse suivait des instructions directes et demandait la permission dans les règles. Autrement dit, Matt Robb aurait validé quelque chose à un moment, ce que l'intéressé conteste. Les polémiques sur Muse s'empilent d'ailleurs, le chroniqueur Jason Aten a découvert que l'application Mac de Muse avait synchronisé plus de 187 000 lignes de sa base iMessage alors qu'il lui avait refusé l'accès à ses messages, et qu'un autre utilisateur s'est vu appeler Arjun, un prénom inventé par l'agent sur la base de stéréotypes.
Mais c'est quoi, Muse ?
Lancé le 8 septembre aux États-Unis, Muse est l'agent IA maison de Meta. Il peut envoyer des mails, faire des achats ou négocier des prix, avec une machine virtuelle dédiée dans le cloud de l'entreprise. Et c'est un vrai succès, avec plus de 2,5 millions de téléchargements en trois semaines. Sauf que pour fonctionner, l'agent réclame l'accès à votre boîte mail, votre agenda, vos moyens de paiement et vos messageries. Il n'est pas disponible en France pour le moment, et j'ai envie de dire tant mieux, pour une fois.
On en dit quoi ?
Une IA qui brade votre clavier, distribue votre adresse et se fait passer pour vous, le tout dans la même soirée, c'est quand même assez moyen niveau expérience. La réponse de Meta, qui laisse entendre que son client ne dit pas tout, ne rassure pas beaucoup plus. Confier ses mails et sa carte bancaire à une entreprise dont la réputation en matière de vie privée n'est plus à faire, il faut avoir les reins solides, et des millions de personnes ont visiblement osé. Par chez nous, l'absence de Muse laisse le temps de regarder les autres essuyer les plâtres, et franchement, ce n'est pas plus mal.