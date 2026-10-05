Super Intelligence Force : Trump lance un nouvel organisme pour les contrôler tous

On en dit quoi ?



Cette force spéciale ressemble beaucoup à une opération de communication. Rebaptiser l'IA par décret ne fabrique ni puces ni modèles, et confier le dossier au chef des espions entouré d'anciens de la finance et du capital-risque annonce moins de garde-fous, pas plus. Vu d'Europe, où l'AI Act impose exactement la démarche inverse, le fossé entre les deux continents se creuse encore un peu plus.