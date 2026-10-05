Mais pourquoi Elon Musk change encore le nom de SpaceXAI ?

On en dit quoi ?



Rebaptiser une boîte de cette taille sur un simple oui lâché à un inconnu, c'est du Musk tout craché, et c'est presque rigolo. Mais c'est en réalité assez sérieux, le journaliste Steven Levy décrit l'opération comme un test de loyauté envers la Maison-Blanche, et on est assez d'accord avec lui.