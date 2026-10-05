Mais pourquoi Elon Musk change encore le nom de SpaceXAI ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Un internaute a demandé à Elon Musk s'il comptait renommer SpaceXAI en SpaceXSI. Réponse du milliardaire :
Dans la nuit de samedi à dimanche, Elon Musk a enchaîné les messages sur son réseau :
Tout part de la Maison-Blanche. On vous en parlait encore ce matin, Donald Trump a signé un décret qui impose
L'entreprise s'appelait encore xAI au début de l'année, avant que SpaceX ne l'absorbe en février dans une opération réglée tout en actions. Le nom SpaceXAI est arrivé en juillet, accompagné d'un nouveau logo, ce qui nous fait donc un troisième baptême en moins d'un an avec ce SpaceXSI sorti d'une conversation de dimanche matin. Tout ceci, bien sûr, sans le moindre communiqué officiel pour le moment. On ne sait pas quand le changement arrivera, ni même s'il sera juridique ou purement cosmétique, et le compte @SpaceXAI n'avait toujours pas bougé dimanche en fin de matinée.
Rebaptiser une boîte de cette taille sur un simple oui lâché à un inconnu, c'est du Musk tout craché, et c'est presque rigolo. Mais c'est en réalité assez sérieux, le journaliste Steven Levy décrit l'opération comme un
Yes, we will make that change. Trois mots, et l'entreprise qui développe Grok change de nom, quelques jours après un décret de Donald Trump qui remplace
intelligence artificiellepar
Super Intelligencedans toute l'administration américaine.
Un simple échange sur X
Dans la nuit de samedi à dimanche, Elon Musk a enchaîné les messages sur son réseau :
No more AI,
SI,
It's better, avant de préciser que
SpaceX is a super intelligence company. Un utilisateur répondant au pseudo XFreeze a alors tenté sa chance en demandant si un renommage de SpaceXAI en SpaceXSI était envisageable.
Yes, we will make that change, a répondu Musk, l'air de rien. Le patron a même publié la couverture de Superintelligence, le livre du philosophe Nick Bostrom paru en 2014, histoire de donner un vernis intellectuel à l'affaire.
Un décret signé Trump
Tout part de la Maison-Blanche. On vous en parlait encore ce matin, Donald Trump a signé un décret qui impose
Super Intelligenceet
SIà la place de
artificial intelligenceet
AIdans les communications de l'administration fédérale, parce que le président trouve le mot
artificialcarrément
terribleet estime que les systèmes actuels font bien plus qu'imiter l'intelligence humaine. Le choix du terme a même été soumis au vote sur Truth Social, où 65 % des quelque 50 000 votants ont préféré
super intelligenceà
superior intelligence. Rien que ça. Le décret met aussi sur pied une
Super Intelligence Forcequi aura 120 jours pour rendre un rapport sur les risques et les opportunités du secteur. Jensen Huang s'y est d'ailleurs déjà mis, puisque le patron de Nvidia parle maintenant de
superintelligence factoriespour désigner ses usines à puces.
Trois noms en un an
L'entreprise s'appelait encore xAI au début de l'année, avant que SpaceX ne l'absorbe en février dans une opération réglée tout en actions. Le nom SpaceXAI est arrivé en juillet, accompagné d'un nouveau logo, ce qui nous fait donc un troisième baptême en moins d'un an avec ce SpaceXSI sorti d'une conversation de dimanche matin. Tout ceci, bien sûr, sans le moindre communiqué officiel pour le moment. On ne sait pas quand le changement arrivera, ni même s'il sera juridique ou purement cosmétique, et le compte @SpaceXAI n'avait toujours pas bougé dimanche en fin de matinée.
On en dit quoi ?
Rebaptiser une boîte de cette taille sur un simple oui lâché à un inconnu, c'est du Musk tout craché, et c'est presque rigolo. Mais c'est en réalité assez sérieux, le journaliste Steven Levy décrit l'opération comme un
test de loyautéenvers la Maison-Blanche, et on est assez d'accord avec lui.