OpenAI accuse un ex-employé d'avoir montré son appareil secret à Apple

On en dit quoi ?



Cette affaire raconte surtout la guerre des talents que se livrent les deux sociétés. Quand les ingénieurs font la navette entre Cupertino et OpenAI en six mois, les secrets voyagent forcément avec eux, et aucun accord de confidentialité ne pèse bien lourd face à une présentation devant la direction. Apple se retrouve du coup accusé très exactement de ce qu'il reprochait à OpenAI il y a trois mois, au moment précis où son HomeView débarque dans les salons américains.