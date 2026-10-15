Google Play accueille vos apps générées par IA, l'Europe attendra
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis quelques heures, un simple compte Google suffit pour installer sur son smartphone une application générée par IA dans AI Studio, sans compte développeur ni frais d'inscription. Elle atterrit dans une bibliothèque privée du Play Store, invisible du catalogue public et de la recherche. La fonction est réservée aux plus de 18 ans, aux États-Unis pour le moment, hélas.
Vous décrivez votre application en langage naturel dans AI Studio, l'outil de Google qui sait générer des applications Android natives depuis mai dernier, et le résultat peut maintenant filer directement dans un espace privé du Play Store. Pas de console développeur, pas de frais d'inscription de 25 dollars, et plus besoin de convaincre douze testeurs de garder l'application pendant quatorze jours comme l'impose le parcours classique. Votre création n'apparaît ni dans la recherche ni dans le catalogue, et vous êtes la seule personne à pouvoir l'installer. Google promet quand même un partage avec un petit cercle de proches dans les prochains mois, et une passerelle vers un vrai compte développeur pour qui veut publier publiquement, après les contrôles habituels cette fois.
Sam Bright, le patron de Google Play, a montré l'exemple avec une application qui suit l'équipe sportive de ses enfants, jusqu'au budget des pizzas d'après-match. Sa formule résume bien l'idée : passer de
Sauf que cette ouverture a ses conditions. Seules les créations d'AI Studio sont acceptées, et une application fabriquée avec Claude Code ou Cursor doit toujours passer par le guichet classique, avec compte payant et vérification d'identité. Ces applications privées ne sont d'ailleurs pas examinées par Google Play, elles doivent juste respecter ses règles. Et le store n'a pas attendu cette annonce pour se remplir de code généré par IA. Les sorties d'applications ont bondi de 60 % sur un an début 2026, d'après le cabinet Appfigures.
Au même moment, Google durcit l'installation d'applications en dehors de sa boutique. Depuis fin septembre, le Brésil, l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande exigent que les applications installées hors du store viennent de développeurs à l'identité vérifiée, avant une généralisation prévue en 2027. Du coup, installer une application sans passer par Google devient plus pénible, pile au moment où la maison ouvre une voie gratuite qui passe par ses outils à elle.
C'est bien pensé de la part de Google. Le catalogue public reste à l'abri d'une marée de petites applications sans intérêt commercial, et AI Studio devient le passage obligé pour fabriquer son logiciel Android. Gemini se place au milieu de tout ça, entre vous et vos applications.
Une bibliothèque privée
Vous décrivez votre application en langage naturel dans AI Studio, l'outil de Google qui sait générer des applications Android natives depuis mai dernier, et le résultat peut maintenant filer directement dans un espace privé du Play Store. Pas de console développeur, pas de frais d'inscription de 25 dollars, et plus besoin de convaincre douze testeurs de garder l'application pendant quatorze jours comme l'impose le parcours classique. Votre création n'apparaît ni dans la recherche ni dans le catalogue, et vous êtes la seule personne à pouvoir l'installer. Google promet quand même un partage avec un petit cercle de proches dans les prochains mois, et une passerelle vers un vrai compte développeur pour qui veut publier publiquement, après les contrôles habituels cette fois.
Sam Bright, le patron de Google Play, a montré l'exemple avec une application qui suit l'équipe sportive de ses enfants, jusqu'au budget des pizzas d'après-match. Sa formule résume bien l'idée : passer de
il y a une app pour çaà
il y a une app pour moi.
Réservé aux outils maison
Sauf que cette ouverture a ses conditions. Seules les créations d'AI Studio sont acceptées, et une application fabriquée avec Claude Code ou Cursor doit toujours passer par le guichet classique, avec compte payant et vérification d'identité. Ces applications privées ne sont d'ailleurs pas examinées par Google Play, elles doivent juste respecter ses règles. Et le store n'a pas attendu cette annonce pour se remplir de code généré par IA. Les sorties d'applications ont bondi de 60 % sur un an début 2026, d'après le cabinet Appfigures.
La vis se resserre ailleurs
Au même moment, Google durcit l'installation d'applications en dehors de sa boutique. Depuis fin septembre, le Brésil, l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande exigent que les applications installées hors du store viennent de développeurs à l'identité vérifiée, avant une généralisation prévue en 2027. Du coup, installer une application sans passer par Google devient plus pénible, pile au moment où la maison ouvre une voie gratuite qui passe par ses outils à elle.
On en dit quoi ?
C'est bien pensé de la part de Google. Le catalogue public reste à l'abri d'une marée de petites applications sans intérêt commercial, et AI Studio devient le passage obligé pour fabriquer son logiciel Android. Gemini se place au milieu de tout ça, entre vous et vos applications.