Grok, l'IA d'Elon Musk, bientôt sur CarPlay
Par Laurence - Publié le
Après ChatGPT et Perplexity, une troisième IA conversationnelle va bientôt rejoindre Apple CarPlay : Grok. L’application développée par xAI, la société d’Elon Musk, prépare une compatibilité avec l’interface embarquée d’Apple, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’assistants vocaux dans la voiture.
La dernière version de Grok sur iPhone intègre déjà une application dédiée à CarPlay. Pour le moment, celle-ci ne fonctionne pas encore réellement, mais son apparition confirme que xAI travaille activement sur le sujet.
Lors du lancement via CarPlay, un simple message apparaît actuellement :
Grok est déjà intégré nativement dans les Tesla. Cette future compatibilité avec Apple CarPlay permettra donc à l’assistant IA d’Elon Musk de sortir de l’écosystème Tesla pour toucher quasiment tous les véhicules compatibles avec le système d’Apple. Une stratégie importante pour xAI, alors que CarPlay équipe aujourd’hui des centaines de modèles dans le monde et reste l’une des plateformes embarquées les plus utilisées sur iPhone.
Faut-il le rappeler Grok est développé par xAI, société fondée par Elon Musk, dans un ensemble désormais très lié à Tesla et SpaceX. L’ambition d’Elon Musk est clairement de construire un écosystème IA transversal, capable de fonctionner aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les voitures, voire à terme dans les robots et les futurs produits connectés du groupe.
Avec Grok, Apple CarPlay accueille désormais un troisième grand acteur de l’IA conversationnelle après ChatGPT et Perplexity, déjà disponibles sur iPhone avec des fonctions compatibles CarPlay. Google, de son côté, n’a pas encore annoncé de support de Gemini pour CarPlay. Pourtant, Apple devrait utiliser certains modèles Gemini pour les futures fonctionnalités de Siri attendues avec iOS 27 plus tard cette année. Apple travaillerait également sur une application Siri dédiée, qui pourrait elle aussi mieux exploiter les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle dans la voiture.
Avec l’arrivée prochaine de Grok sur CarPlay, Apple confirme discrètement une évolution importante de son système embarqué : la voiture devient peu à peu une plateforme dédiée aux assistants conversationnels et à d'autres applications comme WhatsApp par exemple. Après avoir longtemps limité CarPlay à des usages relativement classiques — navigation, musique, messages ou appels — l’interface s’ouvre désormais à des IA capables de dialoguer, rechercher des informations en temps réel et potentiellement assister le conducteur de manière beaucoup plus naturelle.
Pour Elon Musk, cette compatibilité représente aussi une manière d’étendre l’influence de Grok bien au-delà des Tesla. En s’installant sur CarPlay, xAI peut toucher des millions d’utilisateurs supplémentaires sans dépendre exclusivement de son propre écosystème automobile.
La concurrence entre assistants IA risque désormais de se jouer directement sur l’écran de nos voitures. ChatGPT, Perplexity, Grok… et bientôt Siri nouvelle génération : tous cherchent à devenir l’interface conversationnelle principale du conducteur. La question est désormais de savoir si Apple continuera à ouvrir CarPlay à des acteurs tiers ou si la firme privilégiera à terme son propre assistant dopé à l’IA avec iOS 27.
Une chose semble en tout cas acquise : l’intelligence artificielle embarquée ne sera plus réservée aux voitures haut de gamme ou aux Tesla. Elle s’apprête à devenir un élément central de l’expérience automobile quotidienne..
Une application CarPlay déjà visible dans Grok
La dernière version de Grok sur iPhone intègre déjà une application dédiée à CarPlay. Pour le moment, celle-ci ne fonctionne pas encore réellement, mais son apparition confirme que xAI travaille activement sur le sujet.
Lors du lancement via CarPlay, un simple message apparaît actuellement :
Grok Voice mode coming soon to CarPlay. L’objectif semble clair : proposer une expérience conversationnelle vocale directement depuis l’écran de bord.
Une continuité logique avec l’écosystème Tesla
Grok est déjà intégré nativement dans les Tesla. Cette future compatibilité avec Apple CarPlay permettra donc à l’assistant IA d’Elon Musk de sortir de l’écosystème Tesla pour toucher quasiment tous les véhicules compatibles avec le système d’Apple. Une stratégie importante pour xAI, alors que CarPlay équipe aujourd’hui des centaines de modèles dans le monde et reste l’une des plateformes embarquées les plus utilisées sur iPhone.
Faut-il le rappeler Grok est développé par xAI, société fondée par Elon Musk, dans un ensemble désormais très lié à Tesla et SpaceX. L’ambition d’Elon Musk est clairement de construire un écosystème IA transversal, capable de fonctionner aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les voitures, voire à terme dans les robots et les futurs produits connectés du groupe.
CarPlay devient un terrain de jeu pour les IA
Avec Grok, Apple CarPlay accueille désormais un troisième grand acteur de l’IA conversationnelle après ChatGPT et Perplexity, déjà disponibles sur iPhone avec des fonctions compatibles CarPlay. Google, de son côté, n’a pas encore annoncé de support de Gemini pour CarPlay. Pourtant, Apple devrait utiliser certains modèles Gemini pour les futures fonctionnalités de Siri attendues avec iOS 27 plus tard cette année. Apple travaillerait également sur une application Siri dédiée, qui pourrait elle aussi mieux exploiter les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle dans la voiture.
Avec l’arrivée prochaine de Grok sur CarPlay, Apple confirme discrètement une évolution importante de son système embarqué : la voiture devient peu à peu une plateforme dédiée aux assistants conversationnels et à d'autres applications comme WhatsApp par exemple. Après avoir longtemps limité CarPlay à des usages relativement classiques — navigation, musique, messages ou appels — l’interface s’ouvre désormais à des IA capables de dialoguer, rechercher des informations en temps réel et potentiellement assister le conducteur de manière beaucoup plus naturelle.
Qu'en penser ?
Pour Elon Musk, cette compatibilité représente aussi une manière d’étendre l’influence de Grok bien au-delà des Tesla. En s’installant sur CarPlay, xAI peut toucher des millions d’utilisateurs supplémentaires sans dépendre exclusivement de son propre écosystème automobile.
La concurrence entre assistants IA risque désormais de se jouer directement sur l’écran de nos voitures. ChatGPT, Perplexity, Grok… et bientôt Siri nouvelle génération : tous cherchent à devenir l’interface conversationnelle principale du conducteur. La question est désormais de savoir si Apple continuera à ouvrir CarPlay à des acteurs tiers ou si la firme privilégiera à terme son propre assistant dopé à l’IA avec iOS 27.
Une chose semble en tout cas acquise : l’intelligence artificielle embarquée ne sera plus réservée aux voitures haut de gamme ou aux Tesla. Elle s’apprête à devenir un élément central de l’expérience automobile quotidienne..