Grok, l'IA d'Elon Musk, bientôt sur CarPlay

Qu'en penser ?



Pour Elon Musk, cette compatibilité représente aussi une manière d’étendre l’influence de Grok bien au-delà des Tesla. En s’installant sur CarPlay, xAI peut toucher des millions d’utilisateurs supplémentaires sans dépendre exclusivement de son propre écosystème automobile.



La concurrence entre assistants IA risque désormais de se jouer directement sur l’écran de nos voitures. ChatGPT, Perplexity, Grok… et bientôt Siri nouvelle génération : tous cherchent à devenir l’interface conversationnelle principale du conducteur. La question est désormais de savoir si Apple continuera à ouvrir CarPlay à des acteurs tiers ou si la firme privilégiera à terme son propre assistant dopé à l’IA avec iOS 27.



Une chose semble en tout cas acquise : l’intelligence artificielle embarquée ne sera plus réservée aux voitures haut de gamme ou aux Tesla. Elle s’apprête à devenir un élément central de l’expérience automobile quotidienne..