Claude tournera au gaz : Anthropic rachète 1,7 GW de générateurs pour 3,4 milliards
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon le Financial Times, Anthropic a accepté de payer 3,4 milliards de dollars, autour de 3 milliards d'euros, pour reprendre les commandes de générateurs passées par un fournisseur texan. Aucun labo d'IA n'avait encore acheté autant de matériel de production électrique d'un coup. L'entreprise derrière Claude ne veut plus attendre un réseau américain saturé.
L'accord aurait été conclu fin septembre avec OnePWR Solutions, une entreprise de San Antonio spécialisée dans les centrales installées directement sur le site du client, sans passer par le réseau. Au départ, le créateur de Claude comptait simplement lui acheter de l'électricité. Il a finalement préféré reprendre à son compte les commandes que OnePWR avait passées chez Caterpillar il y a deux ans, 1,7 GW de machines au total, ingénierie et construction comprises dans les 3,4 milliards. Le quotidien britannique parle du plus gros achat connu d'équipement de production électrique par un labo d'IA, loin devant les 2 milliards de dollars de turbines mobiles que xAI s'était payés en début d'année.
Raccorder un data center au réseau prend des années aux États-Unis, et commander une grosse turbine neuve ne va pas plus vite. Le carnet de commandes de GE Vernova déborde à 116 GW, une machine réservée aujourd'hui serait livrée autour de 2031, et Siemens Energy affiche des délais du même ordre. Du coup, racheter des commandes vieilles de deux ans revient à griller la file d'attente. Les livraisons s'étaleraient sur les deux prochaines années d'après le FT. On ne sait pas encore où ces générateurs seront installés, ni s'ils alimenteront les data centers à 50 milliards de dollars qu'Anthropic construit déjà au Texas et dans l'État de New York avec Fluidstack.
Anthropic prépare en parallèle son introduction en Bourse, avec près de 900 milliards de dollars d'engagements déjà signés pour le calcul et l'infrastructure. Dans le document remis début novembre aux futurs actionnaires, la société prévient elle-même que la ruée des data centers vers le gaz pourrait faire monter les prix du gaz naturel et saturer les gazoducs de certaines régions. Elle venait pourtant de signer le plus gros chèque du secteur pour y participer. La contestation grandit d'ailleurs sur ce terrain précis, une analyse portant sur 74 centrales prévues pour l'IA chiffre leurs émissions potentielles à 662 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, et xAI se débat déjà avec une plainte pour la pollution de ses turbines à Memphis.
C'est quand même Anthropic qui cultive depuis des années l'image du labo d'IA le plus prudent de la bande, et c'est lui qui signe le plus gros achat de générateurs à gaz du secteur. La logique industrielle se comprend, un data center sans électricité ne sert à rien, et céder du terrain à OpenAI pour une histoire de raccordement serait difficile à expliquer aux investisseurs. Mais le symbole est un peu moche. Chaque requête envoyée à Claude brûlera un peu de gaz américain, et ça devrait durer un bon moment.
Un record chez les labos d'IA
L'accord aurait été conclu fin septembre avec OnePWR Solutions, une entreprise de San Antonio spécialisée dans les centrales installées directement sur le site du client, sans passer par le réseau. Au départ, le créateur de Claude comptait simplement lui acheter de l'électricité. Il a finalement préféré reprendre à son compte les commandes que OnePWR avait passées chez Caterpillar il y a deux ans, 1,7 GW de machines au total, ingénierie et construction comprises dans les 3,4 milliards. Le quotidien britannique parle du plus gros achat connu d'équipement de production électrique par un labo d'IA, loin devant les 2 milliards de dollars de turbines mobiles que xAI s'était payés en début d'année.
Le réseau ne suit plus
Raccorder un data center au réseau prend des années aux États-Unis, et commander une grosse turbine neuve ne va pas plus vite. Le carnet de commandes de GE Vernova déborde à 116 GW, une machine réservée aujourd'hui serait livrée autour de 2031, et Siemens Energy affiche des délais du même ordre. Du coup, racheter des commandes vieilles de deux ans revient à griller la file d'attente. Les livraisons s'étaleraient sur les deux prochaines années d'après le FT. On ne sait pas encore où ces générateurs seront installés, ni s'ils alimenteront les data centers à 50 milliards de dollars qu'Anthropic construit déjà au Texas et dans l'État de New York avec Fluidstack.
Le dossier boursier dit l'inverse
Anthropic prépare en parallèle son introduction en Bourse, avec près de 900 milliards de dollars d'engagements déjà signés pour le calcul et l'infrastructure. Dans le document remis début novembre aux futurs actionnaires, la société prévient elle-même que la ruée des data centers vers le gaz pourrait faire monter les prix du gaz naturel et saturer les gazoducs de certaines régions. Elle venait pourtant de signer le plus gros chèque du secteur pour y participer. La contestation grandit d'ailleurs sur ce terrain précis, une analyse portant sur 74 centrales prévues pour l'IA chiffre leurs émissions potentielles à 662 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, et xAI se débat déjà avec une plainte pour la pollution de ses turbines à Memphis.
On en dit quoi ?
C'est quand même Anthropic qui cultive depuis des années l'image du labo d'IA le plus prudent de la bande, et c'est lui qui signe le plus gros achat de générateurs à gaz du secteur. La logique industrielle se comprend, un data center sans électricité ne sert à rien, et céder du terrain à OpenAI pour une histoire de raccordement serait difficile à expliquer aux investisseurs. Mais le symbole est un peu moche. Chaque requête envoyée à Claude brûlera un peu de gaz américain, et ça devrait durer un bon moment.