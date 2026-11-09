Claude tournera au gaz : Anthropic rachète 1,7 GW de générateurs pour 3,4 milliards

On en dit quoi ?



C'est quand même Anthropic qui cultive depuis des années l'image du labo d'IA le plus prudent de la bande, et c'est lui qui signe le plus gros achat de générateurs à gaz du secteur. La logique industrielle se comprend, un data center sans électricité ne sert à rien, et céder du terrain à OpenAI pour une histoire de raccordement serait difficile à expliquer aux investisseurs. Mais le symbole est un peu moche. Chaque requête envoyée à Claude brûlera un peu de gaz américain, et ça devrait durer un bon moment.