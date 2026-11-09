Trump veut bien des garde-fous pour l'IA, à condition de rester devant la Chine
Par Vincent Lautier - Publié le
Donald Trump a accordé à 60 Minutes sa première grande interview depuis les élections de mi-mandat, et le passage sur l'intelligence artificielle vaut le détour. Le président assure que les garde-fous ne le dérangent pas, tout en refusant de voir les États-Unis
C'est le chroniqueur Ross Douthat qui menait l'entretien, diffusé le 8 novembre. Quand il lui a demandé s'il travaillerait avec les démocrates sur la sécurité de l'IA, Trump a répondu
Trump se décrit en
Ces belles paroles arrivent quand même après un an de démolition en règle. Le décret signé en décembre 2025 envoie le ministère de la Justice contester au tribunal les lois sur l'IA votées par des États comme la Californie, et demande à David Sacks, son conseiller IA, de préparer la loi fédérale unique censée les remplacer. Autrement dit, les seuls garde-fous qui ne dérangent pas le président sont ceux qui restent à écrire.
On a donc un président qui jure que le risque se gère pendant que les patrons du secteur évoquent eux-mêmes des scénarios de fin du monde, et toute la nuance de sa politique tient dans cette deuxième place qu'il refuse d'occuper. Bruxelles a fait le pari inverse avec l'AI Act et ses obligations qui pèsent déjà sur les grands modèles, et nos entreprises se retrouvent coincées entre les deux. La sécurité version Washington est surtout une variable d'ajustement dans la course contre Pékin, et personne ne pourra dire qu'il ne l'avait pas annoncé.
lointain secondderrière une Chine qui n'en aurait
aucun.
Des garde-fous qui ne dérangent pas
C'est le chroniqueur Ross Douthat qui menait l'entretien, diffusé le 8 novembre. Quand il lui a demandé s'il travaillerait avec les démocrates sur la sécurité de l'IA, Trump a répondu
absolument, avant de poser sa limite :
Les garde-fous ne me dérangent pas. Mais je ne veux pas nous mettre dans une position de lointain second. Nous sommes en tête, numéro un. Et la Chine n'a aucun garde-fou, d'ailleurs.Douthat lui a fait remarquer que Pékin avait quand même
les garde-fous d'un État totalitaire. Réponse de Trump : là-bas,
tout ce que dit le président Xi fait loi, alors que chez lui,
c'est assez fort, mais pas tout à fait à ce niveau.
Tout se joue avec la Chine
Trump se décrit en
AI bull, optimiste total, au point de rebaptiser la technologie
superintelligence, parce qu'elle n'aurait
rien d'artificiel. Sa vision est assez simple :
celui qui gagne cette course gagne, et
tout se joue entre nous et la Chine, il n'y a personne d'autre. Xi Jinping, reçu à Washington deux semaines plus tôt, serait à fond sur le sujet. Quand Douthat a rappelé que des patrons du secteur évoquent eux-mêmes 10 % de chances que cette technologie détruise l'humanité, le président a balayé : la Chine l'aura, et le risque
n'est pas aussi réel qu'on le dit, il
peut être géré. Par le ministère de la Justice, précise-t-il, avant de raconter avoir conseillé au patron d'une des grandes boîtes du secteur de
se préparer à aller en prison, sans donner de nom.
Un décret contre les lois des États
Ces belles paroles arrivent quand même après un an de démolition en règle. Le décret signé en décembre 2025 envoie le ministère de la Justice contester au tribunal les lois sur l'IA votées par des États comme la Californie, et demande à David Sacks, son conseiller IA, de préparer la loi fédérale unique censée les remplacer. Autrement dit, les seuls garde-fous qui ne dérangent pas le président sont ceux qui restent à écrire.
On en dit quoi ?
On a donc un président qui jure que le risque se gère pendant que les patrons du secteur évoquent eux-mêmes des scénarios de fin du monde, et toute la nuance de sa politique tient dans cette deuxième place qu'il refuse d'occuper. Bruxelles a fait le pari inverse avec l'AI Act et ses obligations qui pèsent déjà sur les grands modèles, et nos entreprises se retrouvent coincées entre les deux. La sécurité version Washington est surtout une variable d'ajustement dans la course contre Pékin, et personne ne pourra dire qu'il ne l'avait pas annoncé.