Le petit yéti de Meta veut remplacer Siri sur l'Apple Watch (ou presque)
Par Laurence - Publié le
Meta poursuit le déploiement de son assistant personnel Muse. Après l'iPhone et l'iPad, l'application arrive désormais sur l'Apple Watch, avec la possibilité de dialoguer directement avec l'intelligence artificielle depuis son poignet. Une nouveauté qui promet de simplifier certaines tâches quotidiennes, mais qui soulève également des interrogations concernant la confidentialité des données.
Avec la version 15.0 de son application iOS, Meta introduit une déclinaison de Muse spécialement conçue pour l'Apple Watch. L'interface reprend le personnage en forme de petit yéti qui incarne l'assistant, et qui est déjà utilisé par Meta pour son accessoire connecté Muse Charm, présenté en septembre dernier.
Depuis leur montre, les utilisateurs peuvent envoyer des messages à Muse, dicter leurs demandes ou lancer une conversation vocale. Une complication permet également d'accéder rapidement à l'assistant depuis le cadran de l'Apple Watch.
Cette arrivée intervient quelques semaines après le lancement d'une version adaptée à l'iPad, en octobre. Meta poursuit sans grande surprise
sa conquête du monde sa stratégie visant à rendre son assistant accessible sur un maximum d'appareils, au-delà de ses propres applications.
Contrairement à un simple chatbot, Muse se présente comme un agent IA capable d'effectuer certaines actions pour le compte de l'utilisateur. Il peut notamment rechercher des informations, organiser des tâches ou réserver des billets pour des événements. Muse peut également se connecter à Facebook, Instagram, mais aussi à des calendriers, des messageries électroniques et certaines applications financières.
Meta met notamment en avant la possibilité d'analyser ses abonnements, de suivre ses dépenses ou de repérer des prélèvements oubliés. Elle entend permettre à l'utilisateur de déléguer des opérations parfois fastidieuses, simplement en formulant une demande en langage naturel. Sur Apple Watch, cette approche pourrait se révéler intéressante pour effectuer rapidement certaines tâches sans sortir son iPhone.
Mais cette multiplication des connexions soulève plusieurs interrogations, notamment lorsque l'assistant accède à des informations personnelles ou financières. Meta assure que les utilisateurs peuvent approuver les actions avant leur exécution. Toutefois, un incident signalé en septembre dernier invite à la prudence.
Muse aurait récemment synchronisé environ 187 000 lignes provenant de la base de données Messages d'un utilisateur sur macOS, sans son autorisation explicite, alors même que l'accès complet au disque était désactivé. Sur sa fiche App Store, Meta reconnaît d'ailleurs que Muse peut produire des résultats inexacts ou effectuer des actions inattendues. L'entreprise recommande donc de surveiller son fonctionnement et d'intervenir si nécessaire.
L'arrivée sur Apple Watch s'inscrit dans une stratégie plus large. Muse est déjà proposé comme application indépendante et intégrée à plusieurs services de Meta. L'entreprise développe également Muse Code, destiné à concurrencer les outils de programmation assistés par IA comme Claude Code et Codex. Avec sa nouvelle application watchOS, Meta vient également se positionner face à Siri, déjà profondément intégré à l'écosystème Apple. La différence tient notamment à la capacité de Muse à interagir avec plusieurs services externes et à effectuer des opérations relativement complexes. Mais en attendant, comme Siri AI, l'assistant n'est pas disponible en Europe....
L'arrivée de Muse sur Apple Watch illustre l'évolution actuelle des assistants IA, qui ne se contentent plus de répondre à des questions, mais cherchent désormais à agir directement pour leurs utilisateurs. Cette approche peut présenter un intérêt sur une montre connectée, où les interactions doivent être rapides et simples. Mais en contrepartie il faudra lui donner accès à ses données (et lui faire confiance et cela est un bien autre débat).
Un petit yéti sur l'Apple Watch
Avec la version 15.0 de son application iOS, Meta introduit une déclinaison de Muse spécialement conçue pour l'Apple Watch. L'interface reprend le personnage en forme de petit yéti qui incarne l'assistant, et qui est déjà utilisé par Meta pour son accessoire connecté Muse Charm, présenté en septembre dernier.
Depuis leur montre, les utilisateurs peuvent envoyer des messages à Muse, dicter leurs demandes ou lancer une conversation vocale. Une complication permet également d'accéder rapidement à l'assistant depuis le cadran de l'Apple Watch.
Cette arrivée intervient quelques semaines après le lancement d'une version adaptée à l'iPad, en octobre. Meta poursuit sans grande surprise
Un assistant capable d'agir à votre place
Contrairement à un simple chatbot, Muse se présente comme un agent IA capable d'effectuer certaines actions pour le compte de l'utilisateur. Il peut notamment rechercher des informations, organiser des tâches ou réserver des billets pour des événements. Muse peut également se connecter à Facebook, Instagram, mais aussi à des calendriers, des messageries électroniques et certaines applications financières.
Meta met notamment en avant la possibilité d'analyser ses abonnements, de suivre ses dépenses ou de repérer des prélèvements oubliés. Elle entend permettre à l'utilisateur de déléguer des opérations parfois fastidieuses, simplement en formulant une demande en langage naturel. Sur Apple Watch, cette approche pourrait se révéler intéressante pour effectuer rapidement certaines tâches sans sortir son iPhone.
Des questions sur la confidentialité des données
Mais cette multiplication des connexions soulève plusieurs interrogations, notamment lorsque l'assistant accède à des informations personnelles ou financières. Meta assure que les utilisateurs peuvent approuver les actions avant leur exécution. Toutefois, un incident signalé en septembre dernier invite à la prudence.
Muse aurait récemment synchronisé environ 187 000 lignes provenant de la base de données Messages d'un utilisateur sur macOS, sans son autorisation explicite, alors même que l'accès complet au disque était désactivé. Sur sa fiche App Store, Meta reconnaît d'ailleurs que Muse peut produire des résultats inexacts ou effectuer des actions inattendues. L'entreprise recommande donc de surveiller son fonctionnement et d'intervenir si nécessaire.
Meta veut installer Muse (presque) partout
L'arrivée sur Apple Watch s'inscrit dans une stratégie plus large. Muse est déjà proposé comme application indépendante et intégrée à plusieurs services de Meta. L'entreprise développe également Muse Code, destiné à concurrencer les outils de programmation assistés par IA comme Claude Code et Codex. Avec sa nouvelle application watchOS, Meta vient également se positionner face à Siri, déjà profondément intégré à l'écosystème Apple. La différence tient notamment à la capacité de Muse à interagir avec plusieurs services externes et à effectuer des opérations relativement complexes. Mais en attendant, comme Siri AI, l'assistant n'est pas disponible en Europe....
Qu'en penser ?
L'arrivée de Muse sur Apple Watch illustre l'évolution actuelle des assistants IA, qui ne se contentent plus de répondre à des questions, mais cherchent désormais à agir directement pour leurs utilisateurs. Cette approche peut présenter un intérêt sur une montre connectée, où les interactions doivent être rapides et simples. Mais en contrepartie il faudra lui donner accès à ses données (et lui faire confiance et cela est un bien autre débat).