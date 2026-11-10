Le petit yéti de Meta veut remplacer Siri sur l'Apple Watch (ou presque)

Qu'en penser ?



L'arrivée de Muse sur Apple Watch illustre l'évolution actuelle des assistants IA, qui ne se contentent plus de répondre à des questions, mais cherchent désormais à agir directement pour leurs utilisateurs. Cette approche peut présenter un intérêt sur une montre connectée, où les interactions doivent être rapides et simples. Mais en contrepartie il faudra lui donner accès à ses données (et lui faire confiance et cela est un bien autre débat).