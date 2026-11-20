Gemini peut maintenant utiliser votre Mac à votre place
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a activé le computer use dans son application Gemini pour Mac, et l'assistant sait maintenant cliquer, taper et remplir des formulaires dans vos logiciels, tout seul, dans son coin. Votre écran reste à vous. Comptez un abonnement payant, un Mac Apple Silicon, et surtout une adresse aux États-Unis, la France n'est pas au programme pour le moment, hélas.
Il suffit de glisser la mention @Computer use dans la zone de texte, de décrire la corvée du jour, et Gemini part bosser dans une fenêtre isolée en arrière-plan, avec un aperçu en direct de ses faits et gestes dans la conversation. Votre curseur reste disponible, vous continuez votre journée. Google imagine par exemple un lot de photos à retoucher dans votre logiciel habituel, ou des devis d'expédition à préparer à partir d'une pile de PDF, le genre de tâches que personne ne réclame. La démo qui a le plus circulé est ailleurs, un dessin de papillon griffonné par un enfant que l'assistant transforme en modèle 3D animé dans Blender, lequel gagne au passage un connecteur dédié, tout comme Autodesk Fusion.
La fonction réclame un abonnement Google AI Plus, Pro ou Ultra, un compte personnel, plus de 18 ans, et un Mac Apple Silicon sous macOS 15 au minimum. Le premier palier tourne autour de 5 dollars par mois, ce qui reste très abordable vu ce que la fonction promet. Par contre, tout démarre en anglais et uniquement aux États-Unis, sans la moindre date pour l'Europe, et Google ne dit rien non plus d'une arrivée sur Windows ou iOS. On connaît la chanson, ce genre d'attente se compte souvent en mois.
Vous choisissez les applications auxquelles Gemini a accès, l'assistant réclame une confirmation avant les actions importantes, s'interrompt d'un clic et vous rend la main dès qu'il s'agit de se connecter à un compte ou de payer quoi que ce soit. Le calendrier est assez rigolo du coup, puisque Apple prépare au même moment, dans macOS 27.3, des avertissements pour les apps qui réclament un accès très large aux données, un indicateur qui signalera qu'une app en contrôle une autre, et des permissions resserrées dossier par dossier. Le message vise très clairement ce genre d'assistants. Et puis Google n'arrive pas en premier, puisque OpenAI, Anthropic et Meta proposent déjà leurs agents sur ordinateur.
L'approche de la fenêtre isolée est vraiment bien pensée, et déléguer les tâches pénibles sans perdre la main sur sa machine, c'est à peu près ce qu'on attend d'un assistant. Par contre, laisser une IA cliquer toute seule dans de vrais logiciels, au milieu de vrais fichiers, demande une grosse dose de confiance, et aucun garde-fou ne rattrapera un mauvais clic dans un document qui compte. Il y a quand même un détail qui pique dans cette histoire, c'est Google qui transforme le Mac en vitrine pour son IA, alors que Siri ne sait toujours pas enchaîner deux actions. Apple devrait trouver ça un peu vexant.
Mais comment ça marche ?
Il suffit de glisser la mention @Computer use dans la zone de texte, de décrire la corvée du jour, et Gemini part bosser dans une fenêtre isolée en arrière-plan, avec un aperçu en direct de ses faits et gestes dans la conversation. Votre curseur reste disponible, vous continuez votre journée. Google imagine par exemple un lot de photos à retoucher dans votre logiciel habituel, ou des devis d'expédition à préparer à partir d'une pile de PDF, le genre de tâches que personne ne réclame. La démo qui a le plus circulé est ailleurs, un dessin de papillon griffonné par un enfant que l'assistant transforme en modèle 3D animé dans Blender, lequel gagne au passage un connecteur dédié, tout comme Autodesk Fusion.
Pas par chez nous
La fonction réclame un abonnement Google AI Plus, Pro ou Ultra, un compte personnel, plus de 18 ans, et un Mac Apple Silicon sous macOS 15 au minimum. Le premier palier tourne autour de 5 dollars par mois, ce qui reste très abordable vu ce que la fonction promet. Par contre, tout démarre en anglais et uniquement aux États-Unis, sans la moindre date pour l'Europe, et Google ne dit rien non plus d'une arrivée sur Windows ou iOS. On connaît la chanson, ce genre d'attente se compte souvent en mois.
Des garde-fous, et Apple qui s'en mêle
Vous choisissez les applications auxquelles Gemini a accès, l'assistant réclame une confirmation avant les actions importantes, s'interrompt d'un clic et vous rend la main dès qu'il s'agit de se connecter à un compte ou de payer quoi que ce soit. Le calendrier est assez rigolo du coup, puisque Apple prépare au même moment, dans macOS 27.3, des avertissements pour les apps qui réclament un accès très large aux données, un indicateur qui signalera qu'une app en contrôle une autre, et des permissions resserrées dossier par dossier. Le message vise très clairement ce genre d'assistants. Et puis Google n'arrive pas en premier, puisque OpenAI, Anthropic et Meta proposent déjà leurs agents sur ordinateur.
On en dit quoi ?
L'approche de la fenêtre isolée est vraiment bien pensée, et déléguer les tâches pénibles sans perdre la main sur sa machine, c'est à peu près ce qu'on attend d'un assistant. Par contre, laisser une IA cliquer toute seule dans de vrais logiciels, au milieu de vrais fichiers, demande une grosse dose de confiance, et aucun garde-fou ne rattrapera un mauvais clic dans un document qui compte. Il y a quand même un détail qui pique dans cette histoire, c'est Google qui transforme le Mac en vitrine pour son IA, alors que Siri ne sait toujours pas enchaîner deux actions. Apple devrait trouver ça un peu vexant.