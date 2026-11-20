On en dit quoi ?



L'approche de la fenêtre isolée est vraiment bien pensée, et déléguer les tâches pénibles sans perdre la main sur sa machine, c'est à peu près ce qu'on attend d'un assistant. Par contre, laisser une IA cliquer toute seule dans de vrais logiciels, au milieu de vrais fichiers, demande une grosse dose de confiance, et aucun garde-fou ne rattrapera un mauvais clic dans un document qui compte. Il y a quand même un détail qui pique dans cette histoire, c'est Google qui transforme le Mac en vitrine pour son IA, alors que Siri ne sait toujours pas enchaîner deux actions. Apple devrait trouver ça un peu vexant.