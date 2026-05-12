Google veut intégrer Gemini à CarPlay via Google Maps
Par Laurence - Publié le
Après ChatGPT, Grok et Perplexity, un nouvel assistant IA pourrait bientôt débarquer dans CarPlay : Gemini. Plusieurs lignes de code découvertes dans l’application Google Maps par MacRumors montrent en effet que Google prépare activement l’intégration de son IA conversationnelle dans la version CarPlay de son application.
Pour l’instant, Gemini est déjà disponible dans Google Maps sur iPhone, où il permet d’utiliser une fonction baptisée
Sur iPhone, les utilisateurs peuvent déjà invoquer Gemini via la commande
Cette évolution devient possible grâce à un changement introduit par Apple dans iOS 26.4. Depuis cette version, Apple autorise officiellement les applications conversationnelles vocales tierces à interagir avec CarPlay via un nouveau framework dédié. C’est ce qui a déjà permis l’arrivée récente de ChatGPT, Perplexity, et Grok dans CarPlay.
Google semble désormais suivre exactement le même chemin avec Gemini. La navigation est désormais beaucoup plus conversationnelle. L’intégration de Gemini pourrait transformer assez fortement l’expérience de navigation dans CarPlay.
Au lieu d’utiliser uniquement des commandes GPS classiques, les utilisateurs pourraient discuter beaucoup plus naturellement avec l’IA : demander des recommandations contextuelles, obtenir des informations sur des lieux, ou lancer une navigation simplement via une conversation.
Les lignes de code découvertes suggèrent notamment qu’il sera possible de demander directement à Gemini de lancer un trajet vers une destination précise après avoir accepté de nouvelles conditions d’utilisation dans l’application iPhone.
Google pousse déjà énormément Gemini dans tout son écosystème : Android, Gmail, Chrome, Workspace, et désormais Maps. L’automobile devient logiquement un nouveau terrain stratégique pour ces assistants conversationnels. CarPlay pourrait ainsi progressivement devenir une plateforme où plusieurs IA concurrentes cohabitent directement dans les applications : Siri, ChatGPT, Gemini, Grok, ou encore Perplexity.
Même si Gemini n’est pas encore activé publiquement dans Google Maps pour CarPlay, le framework semble déjà présent dans l’application. Ainsi, le lancement pourrait désormais intervenir assez rapidement via une simple mise à jour côté serveur ou une prochaine version de l’application Google Maps.
Gemini bientôt directement dans Google Maps sur CarPlay
Pour l’instant, Gemini est déjà disponible dans Google Maps sur iPhone, où il permet d’utiliser une fonction baptisée
Ask Maps. L’idée est de poser des questions beaucoup plus naturelles et complexes sur des lieux, des trajets, des restaurants, ou des destinations (
Trouve-moi un bon café calme sur ma routeou encore
Quelle est la station-service la moins chère à proximité ?).
Sur iPhone, les utilisateurs peuvent déjà invoquer Gemini via la commande
Hey Googleou une icône dédiée directement intégrée dans Google Maps. Mais cette fonction n’était jusqu’ici pas disponible dans CarPlay.
Apple a ouvert la portière avec iOS 26.4
Cette évolution devient possible grâce à un changement introduit par Apple dans iOS 26.4. Depuis cette version, Apple autorise officiellement les applications conversationnelles vocales tierces à interagir avec CarPlay via un nouveau framework dédié. C’est ce qui a déjà permis l’arrivée récente de ChatGPT, Perplexity, et Grok dans CarPlay.
Google semble désormais suivre exactement le même chemin avec Gemini. La navigation est désormais beaucoup plus conversationnelle. L’intégration de Gemini pourrait transformer assez fortement l’expérience de navigation dans CarPlay.
Au lieu d’utiliser uniquement des commandes GPS classiques, les utilisateurs pourraient discuter beaucoup plus naturellement avec l’IA : demander des recommandations contextuelles, obtenir des informations sur des lieux, ou lancer une navigation simplement via une conversation.
Les lignes de code découvertes suggèrent notamment qu’il sera possible de demander directement à Gemini de lancer un trajet vers une destination précise après avoir accepté de nouvelles conditions d’utilisation dans l’application iPhone.
iOS 26.4 : toutes les nouveautés de CarPlay
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Google pousse déjà énormément Gemini dans tout son écosystème : Android, Gmail, Chrome, Workspace, et désormais Maps. L’automobile devient logiquement un nouveau terrain stratégique pour ces assistants conversationnels. CarPlay pourrait ainsi progressivement devenir une plateforme où plusieurs IA concurrentes cohabitent directement dans les applications : Siri, ChatGPT, Gemini, Grok, ou encore Perplexity.
Même si Gemini n’est pas encore activé publiquement dans Google Maps pour CarPlay, le framework semble déjà présent dans l’application. Ainsi, le lancement pourrait désormais intervenir assez rapidement via une simple mise à jour côté serveur ou une prochaine version de l’application Google Maps.