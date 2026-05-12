Google veut intégrer Gemini à CarPlay via Google Maps

Qu'en penser ?



Google pousse déjà énormément Gemini dans tout son écosystème : Android, Gmail, Chrome, Workspace, et désormais Maps. L’automobile devient logiquement un nouveau terrain stratégique pour ces assistants conversationnels. CarPlay pourrait ainsi progressivement devenir une plateforme où plusieurs IA concurrentes cohabitent directement dans les applications : Siri, ChatGPT, Gemini, Grok, ou encore Perplexity.



Même si Gemini n’est pas encore activé publiquement dans Google Maps pour CarPlay, le framework semble déjà présent dans l’application. Ainsi, le lancement pourrait désormais intervenir assez rapidement via une simple mise à jour côté serveur ou une prochaine version de l’application Google Maps.