Face à Anthropic, OpenAI lance Daybreak : une offensive dans la cybersécurité
Par Laurence - Publié le
Après l’IA générative et les agents autonomes, OpenAI accélère désormais dans la cybersécurité. Avec Daybreak, la société de Sam Altman veut intégrer la détection des vulnérabilités directement au cœur du développement logiciel, en s’attaquant frontalement à l’initiative Glasswing d’Anthropic déjà adoptée par plusieurs géants de la tech.
OpenAI a discrètement lancé Daybreak, une nouvelle initiative de cybersécurité destinée à aider les entreprises technologiques à identifier et corriger les vulnérabilités dans leurs logiciels. Le projet apparaît comme une réponse directe au programme Glasswing de Anthropic et à son modèle spécialisé Mythos AI, déjà adopté par plusieurs géants du secteur.
Avec Daybreak, OpenAI veut intégrer la cybersécurité directement dans le cycle de développement logiciel, plutôt que d’intervenir uniquement après la découverte de failles. La société explique que la plateforme combine
Cette annonce s’inscrit dans la continuité du lancement de GPT-5.4-Cyber en avril dernier. OpenAI affirme que ce modèle a déjà contribué à la correction de plus de 3 000 vulnérabilités de sécurité.
Daybreak repose sur Codex Security, un système capable de générer un modèle de menace modifiable à partir du dépôt logiciel d’une entreprise. L’outil automatise ensuite la surveillance des vulnérabilités considérées comme les plus critiques.
Les failles détectées peuvent être analysées dans un environnement isolé afin d’éviter tout risque pour les infrastructures de production. OpenAI met également en avant plusieurs fonctions intégrées directement dans le flux de développement, dont une revue sécurisée du code, une modélisation des menaces, une validation des correctifs, une analyse des dépendances, une détection des risques ou encore des recommandations pour y remédier.
L’objectif est de permettre aux développeurs et aux équipes sécurité de travailler en continu avec des outils d’IA capables d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne deviennent exploitables.
Sam Altman a expliqué vouloir collaborer avec
Les entreprises peuvent demander un audit Daybreak comprenant un scan de vulnérabilités, mais OpenAI n’a pour l’instant communiqué aucun tarif. Enfin, la société indique travailler avec des partenaires industriels et gouvernementaux avant le déploiement de modèles encore plus avancés dans le domaine de la cybersécurité.
Avec Daybreak, OpenAI confirme que la cybersécurité devient l’un des prochains grands terrains de bataille de l’IA. Entre automatisation des audits, modélisation des menaces et correction assistée des failles, les grands modèles ne servent plus seulement à générer du texte ou du code : ils commencent à devenir des outils de défense à part entière. La dernière question est de savoir si OpenAI parviendra à convaincre autant d’acteurs qu’Anthropic dans un secteur où la confiance et la fiabilité comptent autant que la puissance technologique.
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L'IA au service de la cybersécurité
OpenAI a discrètement lancé Daybreak, une nouvelle initiative de cybersécurité destinée à aider les entreprises technologiques à identifier et corriger les vulnérabilités dans leurs logiciels. Le projet apparaît comme une réponse directe au programme Glasswing de Anthropic et à son modèle spécialisé Mythos AI, déjà adopté par plusieurs géants du secteur.
Avec Daybreak, OpenAI veut intégrer la cybersécurité directement dans le cycle de développement logiciel, plutôt que d’intervenir uniquement après la découverte de failles. La société explique que la plateforme combine
l’intelligence des modèles OpenAI, l’extensibilité de Codex comme harnais agentique et un réseau de partenaires de sécuritéafin de rendre les logiciels plus résilients dès leur conception.
Cette annonce s’inscrit dans la continuité du lancement de GPT-5.4-Cyber en avril dernier. OpenAI affirme que ce modèle a déjà contribué à la correction de plus de 3 000 vulnérabilités de sécurité.
Une approche automatisée de la défense logicielle
Daybreak repose sur Codex Security, un système capable de générer un modèle de menace modifiable à partir du dépôt logiciel d’une entreprise. L’outil automatise ensuite la surveillance des vulnérabilités considérées comme les plus critiques.
Les failles détectées peuvent être analysées dans un environnement isolé afin d’éviter tout risque pour les infrastructures de production. OpenAI met également en avant plusieurs fonctions intégrées directement dans le flux de développement, dont une revue sécurisée du code, une modélisation des menaces, une validation des correctifs, une analyse des dépendances, une détection des risques ou encore des recommandations pour y remédier.
L’objectif est de permettre aux développeurs et aux équipes sécurité de travailler en continu avec des outils d’IA capables d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne deviennent exploitables.
Sam Altman veut fédérer l’industrie
Sam Altman a expliqué vouloir collaborer avec
autant d’entreprises que possible, et ce, afin de sécuriser les logiciels face à la montée des cybermenaces. La concurrence est déjà bien installée. Le programme Glasswing d’Anthropic (sans rapport avec le projet éponyme de la Pomme) aurait déjà été adopté par plusieurs acteurs majeurs comme Apple, Microsoft, Google et Amazon.
OpenAI propose trois variantes de modèles pour Daybreak :
• GPT-5.5 : version standard avec protections classiques pour un usage général ;
• GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber : destinée aux travaux défensifs vérifiés dans des environnements autorisés ;
• GPT-5.5-Cyber : version spécialisée pour des workflows avancés, avec contrôles renforcés et vérification stricte des comptes.
• GPT-5.5 : version standard avec protections classiques pour un usage général ;
• GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber : destinée aux travaux défensifs vérifiés dans des environnements autorisés ;
• GPT-5.5-Cyber : version spécialisée pour des workflows avancés, avec contrôles renforcés et vérification stricte des comptes.
Les entreprises peuvent demander un audit Daybreak comprenant un scan de vulnérabilités, mais OpenAI n’a pour l’instant communiqué aucun tarif. Enfin, la société indique travailler avec des partenaires industriels et gouvernementaux avant le déploiement de modèles encore plus avancés dans le domaine de la cybersécurité.
Qu'en penser ?
Avec Daybreak, OpenAI confirme que la cybersécurité devient l’un des prochains grands terrains de bataille de l’IA. Entre automatisation des audits, modélisation des menaces et correction assistée des failles, les grands modèles ne servent plus seulement à générer du texte ou du code : ils commencent à devenir des outils de défense à part entière. La dernière question est de savoir si OpenAI parviendra à convaincre autant d’acteurs qu’Anthropic dans un secteur où la confiance et la fiabilité comptent autant que la puissance technologique.
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Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
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