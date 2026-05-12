Face à Anthropic, OpenAI lance Daybreak : une offensive dans la cybersécurité

OpenAI propose trois variantes de modèles pour Daybreak : • GPT-5.5 : version standard avec protections classiques pour un usage général ; • GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber : destinée aux travaux défensifs vérifiés dans des environnements autorisés ; • GPT-5.5-Cyber : version spécialisée pour des workflows avancés, avec contrôles renforcés et vérification stricte des comptes.

Qu'en penser ?



Avec Daybreak, OpenAI confirme que la cybersécurité devient l’un des prochains grands terrains de bataille de l’IA. Entre automatisation des audits, modélisation des menaces et correction assistée des failles, les grands modèles ne servent plus seulement à générer du texte ou du code : ils commencent à devenir des outils de défense à part entière. La dernière question est de savoir si OpenAI parviendra à convaincre autant d’acteurs qu’Anthropic dans un secteur où la confiance et la fiabilité comptent autant que la puissance technologique.