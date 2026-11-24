IA et nucléaire : et si les États-Unis décidaient de tirer en 90 secondes ?
Par Vincent Lautier - Publié le
L'avance américaine en intelligence artificielle inquiète des chercheurs chinois jusque dans le domaine nucléaire. Leurs travaux envisagent des décisions beaucoup plus rapides et des missiles chinois plus faciles à repérer, au risque d'affaiblir la capacité de Pékin à riposter après une attaque.
La dissuasion chinoise dépend de la survie d'une partie de ses missiles après une première frappe, pour que l'adversaire sache qu'il subirait lui aussi des destructions. Or l'IA pourrait rendre ces armes plus faciles à localiser et à suivre, puis permettre de les détruire avant leur utilisation. Cette inquiétude traverse plus d'une centaine de publications chinoises civiles et militaires examinées par Chris Buckley pour le New York Times. Les chercheurs craignent en fait que les progrès américains dans l'analyse du renseignement réduisent la protection offerte par la dispersion des forces chinoises.
Le chiffre des 90 secondes vient de deux chercheurs de l'Académie des sciences militaires de Pékin. Ils envisagent que l'usage militaire de l'IA puisse ramener le processus de décision nucléaire américain, logiquement décidé entre 15 et 30 minutes, à une minute et demie, ou même moins. Il s'agit bien d'un scénario, aucune capacité opérationnelle américaine de ce type n'est démontrée dans ces articles. Le problème se situe aussi avant l'ordre de tir, puisque les informations présentées aux responsables peuvent être sélectionnées ou interprétées par une IA, même lorsque la décision finale appartient toujours à un humain.
La Chine cherche de son côté à protéger ses moyens de riposte, avec quelque 320 nouveaux silos construits dans ses déserts du nord, et travaille elle aussi sur des applications militaires de l'IA. Ses instances étudient comment cette technologie pourrait aider ses missiles à franchir les défenses adverses. Mais des chercheurs de deux instituts militaires chinois alertent sur les fausses données que l'IA pourrait amplifier dans la chaîne de commandement. Pékin connaît donc aussi les risques de ses propres outils.
Le contrôle humain fait déjà l'objet d'un engagement commun. Dans son compte rendu de la rencontre de Lima du 16 novembre 2024, la Maison-Blanche indiquait que Joe Biden et Xi Jinping avaient affirmé la nécessité de le maintenir pour toute décision d'employer des armes nucléaires. Les deux dirigeants avaient aussi demandé un développement prudent de l'IA militaire.
Garder un humain pour valider ne suffit pas à rendre une décision fiable si personne n'a le temps de vérifier les informations qui lui parviennent. Cette recherche de vitesse est inquiétante, parce qu'elle pourrait rendre le doute plus difficile au moment précis où il faudrait pouvoir contester la machine. On préfère quand même des responsables capables de prendre le temps de vérifier une alerte, quitte à ralentir un peu la procédure.
Si la course au nucléaire liée à l'IA vous intrigue, lisez aussi cet article sur la consommation électrique de l'IA, qui montre que Google mise massivement sur les centrales, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Des missiles moins protégés
La dissuasion chinoise dépend de la survie d'une partie de ses missiles après une première frappe, pour que l'adversaire sache qu'il subirait lui aussi des destructions. Or l'IA pourrait rendre ces armes plus faciles à localiser et à suivre, puis permettre de les détruire avant leur utilisation. Cette inquiétude traverse plus d'une centaine de publications chinoises civiles et militaires examinées par Chris Buckley pour le New York Times. Les chercheurs craignent en fait que les progrès américains dans l'analyse du renseignement réduisent la protection offerte par la dispersion des forces chinoises.
Une minute et demie
Le chiffre des 90 secondes vient de deux chercheurs de l'Académie des sciences militaires de Pékin. Ils envisagent que l'usage militaire de l'IA puisse ramener le processus de décision nucléaire américain, logiquement décidé entre 15 et 30 minutes, à une minute et demie, ou même moins. Il s'agit bien d'un scénario, aucune capacité opérationnelle américaine de ce type n'est démontrée dans ces articles. Le problème se situe aussi avant l'ordre de tir, puisque les informations présentées aux responsables peuvent être sélectionnées ou interprétées par une IA, même lorsque la décision finale appartient toujours à un humain.
Pékin développe aussi l'IA
La Chine cherche de son côté à protéger ses moyens de riposte, avec quelque 320 nouveaux silos construits dans ses déserts du nord, et travaille elle aussi sur des applications militaires de l'IA. Ses instances étudient comment cette technologie pourrait aider ses missiles à franchir les défenses adverses. Mais des chercheurs de deux instituts militaires chinois alertent sur les fausses données que l'IA pourrait amplifier dans la chaîne de commandement. Pékin connaît donc aussi les risques de ses propres outils.
Le contrôle humain fait déjà l'objet d'un engagement commun. Dans son compte rendu de la rencontre de Lima du 16 novembre 2024, la Maison-Blanche indiquait que Joe Biden et Xi Jinping avaient affirmé la nécessité de le maintenir pour toute décision d'employer des armes nucléaires. Les deux dirigeants avaient aussi demandé un développement prudent de l'IA militaire.
On en dit quoi ?
Garder un humain pour valider ne suffit pas à rendre une décision fiable si personne n'a le temps de vérifier les informations qui lui parviennent. Cette recherche de vitesse est inquiétante, parce qu'elle pourrait rendre le doute plus difficile au moment précis où il faudrait pouvoir contester la machine. On préfère quand même des responsables capables de prendre le temps de vérifier une alerte, quitte à ralentir un peu la procédure.
Si la course au nucléaire liée à l'IA vous intrigue, lisez aussi cet article sur la consommation électrique de l'IA, qui montre que Google mise massivement sur les centrales, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.