Test de l'iPad 10 : un bon iPad qui justifie difficilement son prix

Rappel des caractéristiques techniques et nouveautés

Un nouveau design bienvenu, un placement tarifaire compliqué

cela se traduit par un écran qui n'est tout simplement pas aussi agréable à regarder, avec plus de reflets, un écart notable entre le verre et le panneau LCD et des changements de luminosité lorsque vous le regardez hors axe. Si Ces problèmes sont pardonnables à 329 dollars, c'est beaucoup plus difficile à excuser à 449 dollars

Il est certainement meilleur que le modèle de neuvième génération (qui est toujours excellent), mais il coûte beaucoup plus cher et n'est pas aussi bon qu'un iPad Air. Et comme vous pouvez trouver assez facilement un iPad Air en promotion, ce nouvel iPad n'est pas à conseiller en ce moment malgré le fait qu'il a beaucoup à offrir.

l'iPad abordable et très performant qui commençait à 329 $ coûte maintenant 449 $. C'est sans le coût supplémentaire des accessoires (Apple facture 249 $ pour le Keyboard Folio). Il est difficile de justifier une hausse de prix de 120 $ par rapport à son prédécesseur, surtout lorsque l'une des mises à niveau est la suppression de la prise casque. Apple continue de vendre l'iPad de neuvième génération pour 329 $, et vous pouvez généralement trouver l'iPad Air pour environ 519 $ chez des revendeurs comme Amazon. La tablette de 10e génération a donc bien du mal à justifier son tarif.

Je ne peux pas déterminer exactement pourquoi j'ai été si facilement séduit par le nouvel iPad de 10e génération. Peut-être était-ce la gamme de couleurs de bonbons ou le design plus moderne sans le bouton Accueil classique. C'était peut-être le nouvel emplacement de la caméra frontale, ce qui signifiait que je n'avais plus à regarder maladroitement sur le côté pendant les appels vidéo.

La seule grande évolution que j'attendais sur l'iPad est arrivée, comme un vœu magique exaucé : la caméra frontale bizarrement placée sur l'iPad est maintenant sur le bord du paysage. C'est bien. Pourquoi est-ce génial ? Parce que je travaille sur des iPads en mode paysage, avec des étuis, des supports et des claviers. Lorsque j'utilise Zoom ou FaceTime sur d'autres iPads, mon visage semble étrangement hors angle avec mes yeux regardant ailleurs. C'est corrigé maintenant. Combinée à la technologie de zoom automatique Center Stage, la caméra de cet iPad est absolument parfaite

Un Apple Pencil Gen1 Lighting qui fait tache

l'absence de prise en charge de Pencil de seconde génération est tout simplement une erreur

le support Apple Pencil de première génération est vraiment étrange. Je suis tout à fait pour le passage à l'USB-C, mais ce n'est pas l'expérience la plus Apple lorsqu'il faut charger un périphérique Lightning. Il y a aussi le fait que l'adaptateur est assez difficile à trouver en ce moment.

Une bonne tablette, pas au bon tarif

le nouveau minimum. Je soupçonne que beaucoup de gens qui pourraient envisager un MacBook Air M1 seraient tout aussi à l'aise pour effectuer les mêmes tâches sur le nouvel iPad avec le Magic Keyboard Folio. J'aimerais toutefois que ce dernier soit de 50 à 100 dollars moins cher

et fait moins vilain petit canard sur la photo de famille. L'iPad Gen10 embarque une dalle LCD 10,9 pouces (contre 10,2" pour la génération précédente) Liquid Retina en 2 360 x 1 640 pixels avec des bords plus fins et une luminosité de 500 nits, une puce A14 Bionic offrant +20% de performances CPU et +10% en GPU, un bouton Touch ID (intégré au bouton Power) sur la tranche supérieure, un appareil photo grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/1,8 avec vidéo 4K et ralenties 1080p en 240 images par seconde, un caméra selfie ultra grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/2,4 avec fonction cadre centré et désormais placée pour une utilisation en mode paysage (une première pour un iPad, et une très bonne chose pour les visioconférence), deux microphones avec réductions de bruit, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, la 5G sur le modèle cellulaire, ainsi qu'un port USB-C pour la recharge.Si l'iPad 10 passe bien à l'USB-C pour le transfert de données, la recharge et la connexion aux divers périphériques,(s'affichant désormais à 119 euros). Le problème est évidemment que(la fameuse dongle life d'Apple est de retour) USB-C vers Lightning vendu 10 euros et livré à partir du 2 novembre (soit après les premières livraisons de l'iPad) pour le jumelage et la charge.Ce tarif de base est donc en net hausse puisque la génération précédente débutait à 389 euros en 64 Go. Encore une fois, la situation de l'Europe est malheureuse pour les tarifs, aux US l'iPad 10 est proposé à partir de 449 dollars HT, soit une augmentation de 120 dollars par rapport à la génération précédente (contre 200 euros chez nous en TTC). L'iPad Gen9 reste au catalogue, mais son tarif passe à 439 euros minimum (il est toutefois encore trouvable à partir de 367 euros en promotion).L'ensemble des journalistes salue le nouveau design de l'iPad d'entrée de gamme, reprenant les lignes des iPad Air, iPad mini et iPad Pro et troquant son bouton principal avec Touch ID pour un bouton Power intégrant la reconnaissance de l'empreinte digitale. L'écran un peu plus grand est également un bon point, mais ce dernier n'est pas laminé contrairement à ceux des modèles plus haut de gamme. Selon Dan Seifert de The Verge Même son de cloche chez Brenda Stolyar de Wired qui indique queL'ensemble des journaliste. Pour Lance Ulanoff de Tech Radar Au final, et si le prix un problème ,au moment du choix,. Chris Davies de Slash Gear indique ainsi que cet iPad 10 estDe notre côté,avant de vous livrer nos impressions.