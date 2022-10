L'iPad Pro M2 prend en charge le ProRes mais uniquement avec des app tierces

Pas de ProRes dans l'application Photos de l'iPad Pro M2 !

La puissance de la puce M2 s’étend également au nouveau moteur médias et au processeur de signal d’image, qui, associés à l’appareil photo et à la caméra avancés, permettent de capturer pour la première fois des vidéos au format ProRes et de transcoder des fichiers ProRes jusqu’à 3 x plus rapidement

Capture iPad Pro M2

FiLMiC Pro-Caméra vidéo 4k HD Filmic Inc Télécharger

En effet, l'application Photos native d'Apple ne semble pas prendre en charge le format (voilà, voilà...) même si la firme a mis en avant cette caractéristique lors de la présentation.On la retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises dans le descriptif officiel Cette année et ce, directement dans l’app Appareil photo à une résolution de 1080p à 30 i/s avec l’option de stockage de 128 Go et jusqu’en 4K à 30 i/s avec les options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.Il faudra en revanche passer par une autre application dédiée comme FiLMiC Pro-Caméra vidéo 4k HD (comme a réussi à le faire le site japonais) et utiliser un iPad doté d'un minimum de stockage de 256 Go pour pouvoir shooter en 4K ProRes. Mais il ne faut pas désespérer, Cupertino pourrait bien proposer cette fonction dans une mise à jour ultérieure (iPadOS 16.2 ?) ou peut-être s'agit-il d'un énième bug...Pour rappel,et permettant de récupérer un maximum d'informations au moment de l'enregistrement, facilitant ainsi les traitements en post-production. En revanche, il y un effet pervers : les débits sont alors très élevés, avec tous les inconvénients que cela engendre.