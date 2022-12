iPad OLED : Samsung donne la priorité à Apple

Même si l'iPad OLED ne devrait pas voir le jour avant 2024 , Samsung Display -qui est pressenti en tant que fournisseur principal-La firme sud-coréenne prévoirait en effet de reporter les investissements sur d'autres projets, notamment celui qu'elle partageait avec le Japonais Ulvac. L'avenir serait donc sur l'iPad OLED. Pour rappel, les iPad Pro M2 disposent d'un écran LED (pour le 11) et mini LED (pour le 12,9).Par rapport à cette dernière technologie, les écrans OLED que Cupertino prévoirait d'utiliser, comporteraient une(rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait de doubler les niveaux de luminosité et de quadrupler la durée de vie du panneau. Plus économes en énergie, les écrans OLED pourraient permettre de prolonger la durée de vie de la batterie.