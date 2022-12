Aperçu de DaVinci Resolve pour iPad Pro/Air M1/M2 : utilisable sans clavier/souris ?

Un "vrai" Resolve, comme sur Mac

DaVinci Resolve

Quel iPad pour DaVinci Resolve ?

L'annonce deconsacrée notamment aux nouveaux iPad Pro M2 ( lire notre test ) a fait l'effet d'une petite bombe : à la manière d'sur Apple Watch Ultra, c'est donc, apparemment incapable de monopoliser les ressources nécessaires pour ses propres applications., et je dois vous l'avouer : j'ai été littéralement bluffé. Le programme n'est pas une adaptation tactile au rabais ou une refonte totale pour la tablette, non, il s'agit du même programme que sur Mac et PC et en français s'il vous plait ! (quelques menus sont encore en anglais). Nous l'avons, une configuration minimale pour profiter de toutes les fonctionnalités du programme.Comme vous pouvez le voir,Par contre,(accessibles depuis le menu en haut à droite), bien que limitées à quelques formats classiques, H.264, H.265, Apple ProRes et Blackmagic RAW (sans possibilité de paramétrage avancé) :Même si, il manque parfois quelques menus (au cours du beta-test, BlackMagic n'a pas arrêté de rajouter des fonctions), on retrouve parfaitement ses petits :(histogrammes, Vecteurscope, oscillogrammes...). Vous pouvez vous amuser au jeu des 7 différences, mais la plupart du temps, il ne manque vraiment pas grand chose, hormis quelques menus contextuels.L'éditeur a même. Il faut un petit temps d'adaptation car certains menus sont souvent manquants (comme pour ajouter un noeud parallèle avec un clic-droit) et il faut chercher dans l'interface pour retrouver les différentes options habituellement disponibles à la souris.Il est aussi(oui oui !) depuis le dossier localet le programme intègre évidemment ses princiales LUTs par défaut :Côté montage, là encore, tout est là :, tous les titres, effets, module de synchronisation... Même le tracking fonctionne comme sur Mac ! J'ai pu importer mes projets desktop sans limitation apparente (même s'il y avait quelques bugs inhérents à la beta).Bref, pas question ici de vous refaire ici un test de Resolve, car si vous maîtriser le programme sur ordinateur,. Certains pop-up modaux hérités de l'ordinateur sont même un peu perturbants en tactile, on croirait parfois être sur macOS ! Seule(quel dommage !) oblige à fouiner dans les icônes pour retrouver ses fonctions -les boutons pour annuler sont par exemple situés en bas à gauche.: quitte à travailler sur un projet de montage, pourquoi ne pas prendre son Mac, qui offre infiniment plus de possibilités, de souplesse et de ports ?: dès que vous voulez charger la tablette (dont l'autonomie fond à vitesse V avec Resolve), utiliser un SSD externe (car le stockage interne n'est clairement pas suffisant), brancher une souris... voire un clavier ou même un casque audio filaire (on ne veut pas de latence)... On se retrouve àks (qui n'ont jamais assez de ports ou pas toujours les bons).Exemple tout bête : je n'aiet l'alimentation... On trouve bien des hubs avec plusieurs ports USB C et USB A ( comme ici ) mais il me manque toujours un ou deux ports (HDMI, Ethernet, Audio, SD, alimentation...). Le problème, c'est que l'iPad n'a qu'un seul port, et il faut donc passer son temps à brancher/débrancher ses appareils.Comme nous l'avons vu plus haut, l'interface est stricto-sensu la même que sur Mac (à 99%),. Nos gros doigts ont donc du mal à se montrer assez précis avec tous les outils et même faire défiler la timeline à l'index vire au cauchemar -on s'en sort, mais qu'est-ce que c'est lent ! Impossible (ou alors je n'ai pas trouvé) de, ou encore de relier vos noeuds alors que le doigt masque toute l'interface de liaison :J'imagine qu'il faut un petit temps d'adaptation : j'ai vu, qui offre un peu plus de précision (comme ici avec les roues colo) ou pour les courbes. Mais le coût supplémentaire de ce stylet n'est pas vraiment rentable sur ce genre de programme, face à une souris par exemple.In fine, j'ai eu vite fait de. Car même pour annuler une action, passer d'une app à l'autre, utiliser les raccourcis... Le tactile nous fait perdre un temps fou. J'attends vraiment de voir ce que(dont je ne fais pas partie) penseront de cet usage en tout tactile, dehors d'un peu de dépannage.Enfin, même si l'app prend bien en charge les écrans externes (1 seul, y compris le XDR), est-ce vraiment pertinent de passer par un iPad pour avoir un usage 100% desktop ? Par ailleurs,, je n'ai pas réussi à avoir d'écran étendu par exemple. C'était peut-être lié à notre iPad Air M1 qui n'a qu'un port USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s).Heureusement,-encore faut-il pouvoir tous les brancher simultanément ! L'importation est rapide, et l'on voit enfin ici réellement l'intérêt d'avoir mis du Thunderbolt (ou a minima de l'USB C 10Gbps) avec les iPad M1/M2 -l'USB 2 des iPad 10 rend l'usage de ce genre de programme totalement hors de propos.Autre bonne surprise,et j'ai chronométré environ les mêmes temps que sur un Mac M1/M2 : c'est logique, l'app utilise les encodeurs/décodeurs intégrés. En revanche,, mais ça va certainement venir -ça nous permettra aussi de faire des benchs plus poussés sur iPad !. Comment ne pas saluer tout le travail réalisé par BlackMagic pour créer un véritable Resolve sur iPad, qui n'a pas à rougir de la version desktop. Si l'on met de côté les bugs, les quelques fonctions encore manquantes, et certains réglages très fins qui vont arriver bientôt, ce portage est tout simplement extraordinaire. Les plus taquins diront, qui a préféré repartir de zéro sur la tablette, mais sans arriver à proposer plus de 10/15% des fonctionnalités.et de collaborer à plusieurs sur différents appareils simultanément :en quelques tapotements, il faut avouer que cela ouvre de belles possibilités en mobilité.Reste un point crucial :Pour avoir longuement discuté du sujet avec des vidéastes, ces derniers avaient quand-même du mal à trouver des scenarii où l'iPad aurait un réel avantage sur le Mac, qui n'est finalement pas beaucoup plus encombrants une fois l'iPad greffés de ses accessoires. Quant à investir dans un iPad Pro M1/M2 pour quelques retouches ponctuelles dans l'année, là encore, j'attends vos arguments en commentaire., avant de passer réellement aux choses sérieuses sur Mac, qui sait ?Enfin,, là encore, en dehors d'un peu de dépannage ponctuel. On l'a vu avec les hubs USB, l'accessoirisation est un enfer alors qu'il est. L'éditeur a fait le choix de proposer la même application que sur le Desktop, ce qui est à la fois génial et déroutant pour les habitués des applications tactiles, souvent plus simples (voire simplistes) à l'usage.pour le moment aux USA et très bientôt en France. Sur les appareils moins performants, vous serez limités à de la FullHD et le manque de mémoire pourrait brider largement les fonctionnalités.Comme sur Mac,. Nous mettrons à jour ce billet quand il sera disponible sur le Vieux Continent.Pour, il vous faut au moins :