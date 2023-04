Kobo lance la liseuse Elipsa 2E pour concurrencer le Kindle Scribe et la reMarkable 2

Kobo Elypsa 2E : plus rapid et dotée d'un nouveau stylet

Une interface optimisée

Les grandes liseuses dotées d'un stylet ont le vent en poupe, il n'y a qu'à voir le succès de reMarkable et l'arrivée sur le marché d'Amazon avec son Kindle Scribe pour s'en convaincre.. Le Kobo Stylus 2 livré avec la liseuse est un modèle rechargeable à l'ergonomie améliorée et proposant une gomme située à l'arrière afin d'effacer les éventuelles erreurs, ainsi qu'un bouton afin de surligner les passages importants sans passer par les options. Le stylet s'accroche à la liseuse grâce à un système magnétique afin de l'avoir toujours sous la main.L'Elipsa 2E embarque toujours(10,2" pour le Kindle Scribe et 10,3" pour la reMarkable 2). L'interface a également été repensée avec la technologie MyScript permettant de toucher l'écriture manuscrite pour obtenir une version numérique, une fonction de recherche au sein du carnet de note et la possibilité de regrouper les notes au sein de dossiers.L'importation et l'exportation de documents passe par Dropbox mais ceux qui préfèrent Google Drive pourront bientôt également en profiter. Il sera possible de consulter les notes sur le site de Kobo et l'Elipsa 2E est également compatible avec le service Readwise afin de synchroniser les annotations avec des outils tels que Evernote, Notion, ou encore Roam. La coque de la nouvelle venue est fabriquée avec plus de 85 % de plastique recyclé, dont 10 % sont issus de déchets abandonnés dans les océans. La protection SleepCover, qui est désormais vendue séparément, est quant à elle conçue à partir de 97 % de plastique recyclé, dont 10 % de plastique provenant des océans.