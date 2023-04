La calculatrice doublée d'un éditeur de texte Soulver est de retour sur iPad

Soulver : un retour en version 3.0 sur iPad

Un tarif salé mais la possibilité de passer par Setapp

, ce qui peut s'avérer pratique selon votre façon de travailler. Soulver était disponible depuis longtemps sur iPad en version 2.0, mais il fallait un Mac pour disposer de la dernière mouture numérotée 3.0 sortie à l'été 2019. Fort d'un succès certain, le développeur propose désormais la dernière mouture sur iPad, agrémentant ce mélange calculatrice/éditeur de texte de nouvelle fonctionnalités comme l'usage du langage naturel, la météo en temps réel, un pavé numérique flottant et la prise en charge de Slide Over, des calculs basés sur les dates, l'optimisation des menus, tout en corrigeant une poignée de bugs et en améliorant les performances.Au rayon des doléances, l'application n'est toujours pas traduite en français, et un achat unique (ce qui est une bonne chose) est nécessaire pour chaque plateforme. Si l'App est universelle, il faudra tout de même débourser la modique somme de 41,99 euros pour en profiter sur Mac, et à nouveau 22,99 euros pour la version iPad. Autre option envisageable,. Soulver 3 est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur l'App Store. Le programme nécessite 23,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPad sous iPadOS 15.6 ou un Mac sous macOS 11.5 minimum.