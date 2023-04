WWDC 2023 : l’app Santé sur l’iPad ? Le suivi de l’humeur sur l’iPhone ?

L'app Santé enfin sur l'iPad !

De nouvelles fonctions pour l'app Santé !

Une nouvelle app de suivi de l'humeur et des émotions sur l'iPhone

. Elle bénéficierait d’un plus grand écran et davantage d’espace pour proposer /consulter les mesures de santé, les graphiques, des tests de laboratoire etc. Après tout, il lui a fallu des années avant de porter l’app Météo sur sa tablette avec iOS 16 !L'objectif d'Apple est bien sûr, où les tablettes sont de plus en plus utilisées (une pratique accélérée pendant la pandémie). Mais elle profiterait par la même occasion pour renforcer le rôle et booster les ventes de l’ Apple Watch L'application Santé ne serait pas laissée de côté et r-comme la myopie. De même,, telles qu'une application de méditation qui guidera les utilisateurs à travers des séances relaxantes.En outre,, qui permettra aux utilisateurs de mieux suivre leur état de santé psychique, de répondre aux questions sur leur journée et de voir les résultats au fil du temps. À l'avenir, des algorithmes pourraient être utilisés pour déterminer l'état émotionnel d'une personne à travers ses schémas vocaux, ce qu'il a tapé et d'autres données.et non à l'app de Journal Intime découverte la semaine dernière. Selon Mark Gurman, l'application de Diary ne serait pas une fonctionnalité de Santé, mais serait plutôt rattachée à... Localiser () et l'extension des possibilités de réseautage social.