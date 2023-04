Qu'attendre d'iOS 17 sur son iPhone ?

* des options de taille de police de l'écran de verrouillage

* un bouton pour partager ses écrans de verrouillage personnalisés avec d'autres utilisateurs d'iPhone

* les paroles d'Apple Music pourraient être consultées sur l'écran de verrouillage

* une interface simplifiée d'Apple Music

* les dossiers de la bibliothèque d'apps pourraient enfin être renommés manuellement

* un centre de contrôle redessiné

* le curseur de luminosité de la lampe de poche s’inspirerait de celui du volume et pourrait être réglé manuellement

Un centre de contrôle remanié ?

Davantage de personnalisation avec des widgets interactifs

Et les autres rumeurs ?

Même s’il n’est pas question d’innovations extraordinaires,dédiées à l'écran de verrouillage, Apple Music, la bibliothèque d'applications et le centre de contrôle.Dans un message posté sur(le même qui avait annoncé en premier le lancement d’un iPhone 14 en jaune ), on trouve une liste de plusieurs fonctions potentielles. Précédemment, plusieurs rumeurs misaient aussi sur une refonte du centre de contrôle,Parmi les nouveautés attendues,. En effet, selon nos confrères US, l’évolution d’iOS devrait bien se concentrer sur l'amélioration des performances et de la stabilité, mais pas seulement.Dévoilé en 2013 avec iOS 7, et quasiment inchangé depuis iOS 11 en 2017, le centre de contrôle permet -d’un balayage vertical depuis le haut de l’écran- d’accéder, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la lampe, la luminosité de l’écran et le réglage du son. Ou tout autre que l'on voudra paramétrer.Parmi les fonctionnalités en cours de développement, on trouverait également des. Introduits avec iOS 14, ces derniers pourraient notamment apporter des actions rapides, des curseurs à déplacer ou d'autres actions possibles. Pour le moment, il est vrai que cette fonction n'a qu'un rôle passif, se contentant d'offrir simplement des informations.Au menu, arriveraient également des(et du 15 ?), des filtres supplémentaires et des modifications au niveau de l'app Appareil Photo.avec des options supplémentaires au niveau de la gestion des notifications.Parmi les fonctions ayant déjà fait l'objet d'une rumeur ou d'indices dans une version bêta, on trouve le mode d'accessibilité personnalisé, des améliorations au niveau de(meilleure intégration de Wallet) ou encore de(au niveau des Favoris).. Aux dernières rumeurs, il avait été question pour Apple de ne plus prendre en charge certains vieux iPhone (comme l'iPhone X !), ce qui avait été plus ou moins contredit quelques jours plus tard