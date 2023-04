Le casque ARVR d’Apple aurait un port inédit pour l’alimentation

Deux ports pour le prix d’un (3000 dollars donc)

Ce que l'on sait du casque ARVR d'Apple

Mark Gurman -qui semble passer ses jours (ou ses nuits) dans les sous-sols de Cupertino- revient sur le casque ARVR en cours de développement et certaines fonctions supplémentaires développées par l'équipe XDR . Et pour cette avant-dernière newsletter dominicale du mois d’avril, il s’attache plus particulièrement à l’autonomie.Pour rappel, le caque devrait arborer un. Le casque disposerait de deux ports : un port pour le transfert de données de type USB-C et un nouveau port pour la batterie externe / l’alimentation. Cette dernière aurait. Elle se rechargeraitet il faudrait -en gros- la glisser dans une poche pendant l’utilisation.D’après le journaliste de, la batterie aurait donc un cable fixe et circulaire qui se brancherait sur le casque., de manière à ne pas tomber / être arraché pendant l'utilisation.Ce système permettraitLa batterie offrirait une autonomie demais il serait possible d’enavoir plusieurs et de les charger en parallèle pour ne jamais être à court.Alors que la première version n'est pas encore sortie ou confirmée, Foxconn serait déjà passé en phase de développement et de test d'une deuxième génération moins chère. Mais Apple devrait apparemment présenter son casque lors de la WWDC en juin En résumé,. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre., mais Apple entendrait permettre aux personnes qui ne connaissent pas le code de l'ordinateur de créer des applications pour le casque, et ce, en utilisant Siri