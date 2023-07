Apple bride le remplacement des écrans des iPad Pro par des réparateurs tiers

Des réparations dysfonctionnelles

Un bridage d’Apple ?

ont une puce mémoire qui se trouve sur l'écran et qui est programmée pour ne permettre à la fonctionnalité Pencil de fonctionner que si l'écran est connecté à la carte mère d'origine

Entre une batterie neuve d’ iPhone non reconnue et un écran d’iPad inconnu, les alertes d’Apple sont plus ou moins contraignantes. Ainsi, selon, un problème a été identifié par la société de réparation britannique iCorrect.. À noter que ce dernier fonctionnait encore et que l’Apple Pencil ne présentait aucun problème particulier au niveau de l’appairage ou de l’utilisation.mais dont les composants viables étaient récupérés afin de servir de pièces de rechange. Mais une fois installé, l’Apple Pencil a refusé de fonctionner correctement. Une ligne tracée en diagonale sur l’écran affichait un effet de pixelisation important, et donc très peu de lissage du tracé., iCorrect a donc tenter de permuter les puces en question entre les deux iPad, ce qui a permis de résoudre ce cas en particulier mais pas d’apporter une solution pérenne pour toutes les opérations du même type.Le patron de la société de réparation britannique, Ricky Panesar, a indiqué que cela pouvait survenir avec les écrans remplacés sur les nouveaux iPad Pro (modèles de 12,9 pouces de cinquième et sixième générations et 11 pouces de troisième et quatrième générations). Ces derniersSur la vidéo proposée, on peut effectivement voirOn se rappelle d’une pratique similaire pour les Touch ID et Face ID des iPhone 12 et 13. En effet,. Là aussi, une puce contrôlant l’écran était en effet jumelée au numéro de série du téléphone. C’était d’ailleurs déjà iCorrect qui, en octobre 2021, avait déjà réussi à contourner le problème en remplaçant l'écran d’un iPhone 13 sans perdre Face ID.