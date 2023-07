Bientôt des iPad avec des bords d'écran plus fins ?

De l'Apple Watch à l'iPhone 15 Pro

Low-Injection Pressure Over-molding

De bords d'écran plus fin pour les iPad ?

Avec les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max,. Pour cela, les fournisseurs de Cupertino s'appuient sur le processus de fabrication(ou LIPO), qui semble d'ailleurs avoir causé quelques problèmes récemment à LG Displays. Ce procédé est également à l'œuvre sur les Apple Watch depuis la Series 7, toujours afin d'affiner les bordures d'écran et offrir une surface d'affichage plus importante pour le même format.Apple ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin et pourrait également demander à ses fournisseursC'est en tout cas, ce que pressent le souvent bien informé Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On . Les bords des écrans des tablettes d'Apple étant en effet assez importants,, sans forcément avoir à révolutionner un design plutôt réussi, que l'on retrouve désormais sur toute la gamme.Reste à savoir quand ce changement aura lieu.selon Mark Gurman, avant de nous proposer une surface d'affichage plus importante tout en conservant les formats actuels.