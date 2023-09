Pour la rentrée, l'iPad 9 est en promo à 345 euros ! (-22%)

L'ipad 9, largement plus compétitif que l'iPad 10 !

Les derniers iPad sont presque tous en promotion !

Il faut dire que la tablette est une excellente aubaine pour la firme entre les périodes de confinement et la nécessité pour certains de s'équiper en urgence. Mais en 2022, le prix de l' iPad a carrément explosé avec la 10e génération et commence désormais à 589€ -Pour le coup,Malheureusement, son tarif remonté à 439€ (contre 389€ lors de sa sortie) reste beaucoup trop élevé pour ce qu'elle propose. En revanche,Enfin pour ceux qui seraient tentés par un modèle plus récent :Pour ceux qui auraient besoin d'une tablette plus consistante pour des activités professionnelles -notamment au niveau du graphisme ou des petits montages photos vidéo-,Pour rappel, l’Apple Pencil 2 est compatible avec l'iPad mini (6e génération), l'iPad Air (4e génération et modèles ultérieurs), l'iPad Pro 12,9 (à partir de la 3e génération) et l'iPad Pro 11 (1re génération et modèles ultérieurs). Quant à lui, l'Apple Pencil 1 fonctionnera avec l'iPad mini (5e génération), l'iPad (à partir de la génération 6), l'iPad (10e génération), l'iPad Air (3e génération), iPad Pro 12,9 (1re et 2e générations), l'iPad Pro 10,5 et l'iPad Pro 9,7 pouces.