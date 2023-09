Un iPad mini 7 à placer sous le sapin de Noël ?

Un iPad mini pour Noël ?

En effet, après avoir constatéannonce une reprise des expéditions, en raison de, mais également deRappelons que la publication dispose de. Malheureusement, ses prédictions fluctuent au gré des commandes d'Apple, et le média a tout de même une petite marge d’erreur pour déterminer avec précision les plans de Cupertino.De son côté,Mais il n'exclurait pas non plus un éventuel iPad 11 ou un iPad mini 7, les précédentes générations datant respectivement de septembre 2022 et de septembre 2021.Dans un second temps. Parmi les nouveautés, on trouverait de légères modifications au niveau de la taille (l'iPad 12,9" passerait à 13") et un nouveau Magic Keyboard. L'accessoire aurait été sensiblement amélioré pour rapprocher l'iPad Pro d'un ordinateur portable , incluant notamment un trackpad plus grand.Le mois dernier,. Enfin, l’analyste de TF International Securities -- pense qu’il n’y aurait. Toutefois, l'iPad mini de septième génération serait le plus susceptible d’entrer en production de masse au premier trimestre de 2024.