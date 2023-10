tvOS sur iPad mini & HomePod, table de nuit pour tablette... Apple se cherche

tvOS sur l'iPad mini : mais pour quoi faire ?

tvOS sur HomePod, table de nuit pour tablette

L'avis de Mac4Ever

D'après nos confrères généralement bien renseignés,aptes à faire tourner ce système à l'origine prévu pour l'AppleTV. Concrètement, les développeurs de Cupertino pourrait lancer tvOS assez facilement sur un iPad mini et tester leurs programmes.Ceci n'a rien de farfelu, car. Les subtilités se font surtout sur la taille des écrans, la puissance brute, les capacités 3D, l'intelligence artificielle intégrée (Neural Engine)... et bien sûr les interfaces, tactiles ou via une télécommande ou un couple clavier/souris.L'interface du système est déjà plus simple que celle de l'iPad, avec de nombreux programmes préinstallés et taillée pour la consultation d'application de streaming. Il y a aussi quelques jeux et Apple Arcade, mais la plupart sont déjà disponibles sur l'iPad. Cela étant,, peut-être qu'Apple imagine cette tablette plutôt comme une petite console de jeux et de consultation de vidéos, qu'un outil performant de création ou de bureautique.9to5 lance d'autres pistes, en affirmant que, également en test dans les labos. Ici, l'usage parait déjà plus intéressant, car la place manque et il faudra de gros boutons pour naviguer entre les applications. Mais la dalle de quelques pouce parait bien étriquée pour accueillir un OS prévu pour des télévision de plus de 60 pouces...Avec ces annonces,. Plus tôt dans l'année, Bloomberg estimait qu'Apple testé de nouveaux objets connectés avec écran, à cheval entre HomePod et AppleTV.... le fameux Hub domotique façon Echo Snow ? Pas vraiment, quand on voit le prototype de HomePod avec écran ci-dessus !9to5 estime aussi. Là encore, difficile d'imaginer utiliser une tablette de presque 9" en guise de radio-réveil ! On imagine plutôt la tablette accrochée au mur, avec un accès rapide à ses lampes connectées, ses caméras, la climatisation... Bref, un hub domotique complet.Plutôt qu'un HomePod avec écran tactile ou qu'un iPad accroché au mur,. Et à l'heure des énergies solaires, des batteries et des véhicules électriques, pourquoi ne pas proposer des appareils capables de faire discuter tout ce petit monde ?: le manque de vision claire du CEO laisse à penser que l'homme teste le marché sous toutes ses formes avant de réellement confirmer un parti pris. Si Steve Jobs n'a pas manqué de se planter à de nombreuses reprises, Cook apparaitL'arrivée du Vision Pro nous fera peut-être manger notre chapeau, à supposer que le casque soit un réel succès, ce qui reste encore à prouver.