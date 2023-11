Résultats financiers ! L'iPhone sauve Apple face à une chute historique des Mac !

Un contexte difficile

Le trimestre traditionnellement assez faible

Finalement, la crise touche une deuxième fois Apple, même si elle est plus mesurée qu'au trimestre dernier. Elle affiche une baisse de -0,72 % sur une année. Pour ce trimestre, elle enregistre un chiffre d'affaires de 89,498 milliards de dollars et un bénéfice de 1,46 dollar par action, soit un total de 22,956 milliards de dollars (en hausse de 10,79 % sur un an).



Le chiffre d'affaires annuel s’élève à 383,285 milliards de dollars, en baisse d'une année sur l'autre (394,328 milliards il y a un an), et le bénéfice annuel en baisse d'une année sur l'autre, soit un bénéfice global de 96,995 milliards sur un an (99,803 milliards l'an dernier).

Un iPhone fort, mais une chute drastique pour les Mac et l'iPad I

Des services "over the top" et des wearables en perte de vitesse !

Un bilan nuancé par rapport à 2022

Depuis l'année dernière, la firme se heurte: tensions économiques et inflation, production fluctuante et hausse de prix des composants, mais également conflits armés ou contraintes climatiques...Pour rappel, le trimestre des fêtes de 2022 avait été marqué par le report des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 et des Mac mini M2 au mois de janvier 2023 mais également une pénurie d’ iPhone 14 Pro à Noël. Mais cela ne s’était pas arrêté là. Pressentis pour mai 2023, les derniers Mac dotés d’une puce M2 ont fini par être dévoilés lors de la Keynote de la WWDC !Comme à chaque trimestre, il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture, puisque les résultats sont bien très légèrement au delà des prévisions. Du côté de Wall Street en effet, le, les estimations allant de 87,8 milliards à 92,1 milliards de dollars. Du côté des bénéfices, la moyenne se situe autour de 1,39 dollar par action (de 1,35 à 1,45 dollar).. Il pèse aujourd'hui un peu moins de la moitié des recettes de la firme (48,95% du CA global). Toutefois, les ventes d’iPhone comprennent essentiellement des iPhone 14 ou 14 Pro (ainsi que d’anciennes générations) et n’incluent que sur deux semaines l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. A cela s'ajoutent les premières ventes d'Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.(avec 7,614 milliards et -33,84%), alors que la prochaine génération de M3 est enfin là. Pour ce trimestre, sont pleinement enregistrés le Mac Studio M2 Max et M2 Ultra , le Mac Pro M2 et le MacBook Air 15 M2 (qui semble avoir connu des débuts difficiles). Sont également comptabilisés les chiffres des MacBook Pro 13 M2, ceux du MacBook Air M2 et ceux des MacBook Pro 14 et 16" M2 , ainsi que du Mac mini M2, sur la totalité du trimestre. Ce trimestre englobe surtout les ventes du MacBook Air 15, du Mac Studio M2 et du Mac Pro M2.De son côté, l’ iPad -qui n'a pas connu pour le moment de présentation produit cette année (une première)-(-3,40% pour les Apple Watch Series 8 et Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 / Max HomePod mini , etc.).L’an dernier, Apple affichait un, soit 20,721 milliards de dollars, en légère hausse de 0,83%. L’iPhone progressait de 9,67 % avec 42,626 milliards, tout comme les Services, les Mac et les Wearables, qui affichaient tous une hausse (entre 4,98 % et 25,39 %). L'iPad présentait une santé fragile, avec 7,174 milliards de dollars et un recul de -13,06 %.Plus globalement, sur l’année entière, l, en hausse de 8 % d'une année sur l'autre, et le bénéfice annuel par action de 6,11 dollars, en hausse de 9 % d'une année sur l'autre.. Cette annonce fait désormais le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses et continue de nourrir les spéculations des financiers.